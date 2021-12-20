Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez Öğrencilerle Buluştu

Türkiye Cumhuriyeti Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Süleyman Demirel Üniversitesi öğrencileriyle bir araya geldi.

Prof. Dr. M. Lütfü Çakmakçı Kültür Merkezinde gerçekleştirilen buluşmada; Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Şeref Kalaycı, Bakan Başdanışmanı Yüksel Coşkunyürek, Bakan Danışmanı Saffet Morgül, Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu, Isparta Milletvekili Recep Özel, Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. İlker Hüseyin Çarıkçı, kamu-özel sektör temsilcileri ve akademisyenler de yer aldı.

Gençlerle bir araya gelmekten duydukları memnuniyeti dile getiren Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Sizlerle aynı ortamda bulunarak aynı havayı teneffüs etmek en büyük mutluluğumuz. Farklı yaşların kendine has birtakım özellikleri var. Bizler de sizin gibi bu sıralardan geçtik. Bugün üniversitelerimizin sahip olduğu fiziki altyapılar geçmişle kıyaslanamayacak kadar modern ve donanımlı. Ben de bir Mühendislik Fakültesi öğrencisiydim. O gün ile bugünü karşılaştırdığımda çok fark görüyorum. " dedi.

İyi Bir Meslek İcra Etmek Önemli Ama Önce İyi Bir İnsan Olmalısınız

Günümüzde birçok disiplinin bir arada uyumlu bir şekilde çalıştığını ifade eden Bakan Dönmez, öğrencilere şu tavsiyelerde bulundu: "Gençler, geçmişten ziyade geleceği konuşurlar. Hayalleriniz var. Üniversiteyi başarılı bir şekilde tamamlamayı ve iş hayatına geçiş yapmayı planlıyorsunuz. Mesleğinizi iyi icra etmeniz elbette çok önemli ama ilk etapta iyi bir insan olmalısınız. Değerler üzerine mesleğinizi icra ederseniz o zaman kolay kolay yıkılmazsınız. Araştırmacı yönünüz varsa başarılı olmamanız için bir neden yok. İşe alırken yapılan değerlendirmeler geçmişe kıyasla farklılaştı. İş görüşmelerinde sosyal yönleriniz daha fazla irdelenecek. Ekip çalışmasına, ekip ruhuna uygun bir karakteriniz var mı bunlar sorulacak. Bir insan sürekli yalan söylüyor ve kavgacı bir üslubu benimsiyorsa kimse iş yerinde onu tutmak istemez. Mesleki tecrübe kadar, insani değerler de önemli. Mücadeleci ruh ve başarma isteği önemli. Azimli olun ama çok hırs insana hata yaptırır. Rekabet, düşmanlığa dönüşmemeli. Bu konularda dikkatli olmakta fayda var. "

Enerjiye Olan İhtiyaç Her Geçen Gün Artıyor

Enerjinin insanoğlunun hayatında çok önemli olduğunu fakat bu önemin ancak yokluğunda fark edildiğini söyleyen Bakan Dönmez, elektriğin gelişimi hakkında bilgi verdi. Enerji, doğalgaz ve Karadeniz'de gerçekleştirilen sondaj çalışmalarına ilişkin bilgileri paylaşan Dönmez, amaçlarının enerjide bağımsızlığı elde etmek ve dışa bağımlılığı azaltmak olduğunu vurguladı.

Türkiye'nin önemli enerji kaynaklarına sahip olduğunu da sözlerine ekleyen Bakan Dönmez, nükleer enerjinin önemine değinerek "Önümüzdeki dönemde Paris İklim Anlaşması kapsamında karbon emisyonlarının azaltılması hedefi doğrultusunda enerji kaynaklarında çeşitlenme, özellikle yenilenebilir enerji kaynaklarına ağırlık verildiğini göreceğiz. " diye konuştu. Enerjiye olan ihtiyacın her geçen gün arttığına dikkati çeken Dönmez, sektörde yer almak isteyen gençlere şunları söyledi: "Yeni teknolojiler, yenilenebilir enerji, nükleer teknoloji, bataryada elektrik depolanması, enerjinin artık daha verimli kullanılması, buna dönük yazılım ve donanımların geliştirilmesi gündemimizde olacak. Aynı miktarda işin daha az enerji ile yapılması enerjinin verimli kullanılması anlamına gelir. Bu başlıklar içerisinde gençlerimizin yeni çalışma alanları ortaya çıkıyor. "

Hedefiniz Sadece Diploma Almak Olmasın

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı ve aynı zamanda üniversitemizde öğretim üyesi olarak görev yapmış olan Prof. Dr. Şeref Kalaycı ise 20 yıl görev yaptığı Süleyman Demirel Üniversitesinde bulunmaktan duydukları memnuniyeti dile getirdi. "Sadece mezun olup diploma almayı hedef edinmeyin. Kendinize bir hedef koyun ve o hedef için çalışın. Yabancı dilinizi mutlaka geliştirin. İyi insan olun. Şahsiyetli biri olmadıktan sonra mutlu olmak mümkün değildir. Ülkenin en değerli varlığı, nitelikli insandır. Eğitimden daha önemli bir şey yoktur. Nitelikli insan yetiştirirken hem kurumlara hem de öğrencilere düşen görevler vardır. Eğitim kurumları günceli takip etmeli, akademisyenler ise kendilerini tekrarlamamalı, mutlaka kendini yenilemeli. Öğrenciler çevresi ile iletişimini güçlü tutmalı. Başarının yarısı iletişimden geçiyor. Üniversiteler iletişimi gerçekleştireceğiniz ideal yerler. SDÜ girişimci bir üniversite. Bu üniversitenin tüm imkanlarından yararlanın. Başarıyı yakalayacak, kendinize ve ülkenize katkı sağlayacak olan sizsiniz. "

Konuşmaların ardından Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, öğrencilerin sorularını cevapladı.

Daha sonra Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. İlker Hüseyin Çarıkçı, Bakan Dönmez'i ağırlamaktan duydukları memnuniyeti dile getirerek kendisine üniversitemiz tarafından hazırlanan hediyeyi takdim etti.