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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "TANAP ve TürkAkım ile ülkemize ilk etapta yıllık...
7 saat önce
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "TANAP ve TürkAkım ile ülkemize ilk etapta yıllık 21,75 milyar metreküp doğal gaz getireceğiz" dedi.
Haber Yayın Tarihi: 14.01.2020 10:58 Kaynak: İHA
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "TANAP ve TürkAkım ile ülkemize ilk etapta yıllık 21,75 milyar metreküp doğal gaz getireceğiz" dedi. - ANKARA
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