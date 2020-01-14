Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "TANAP ve TürkAkım ile ülkemize ilk etapta yıllık... - Son Dakika
Son Dakika Güncel Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, 'TANAP ve TürkAkım ile ülkemize ilk etapta yıllık... - Son Dakika

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "TANAP ve TürkAkım ile ülkemize ilk etapta yıllık...

7 saat önce

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "TANAP ve TürkAkım ile ülkemize ilk etapta yıllık 21,75 milyar metreküp doğal gaz getireceğiz" dedi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez,

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "TANAP ve TürkAkım ile ülkemize ilk etapta yıllık 21,75 milyar metreküp doğal gaz getireceğiz" dedi. - ANKARA

Fatih Dönmez, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.01.2020 10:58 Kaynak: İHA
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