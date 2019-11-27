Son Dakika Haberleri: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "2002 yılında 5 büyükşehrimizde kullanılan doğalgazı...
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "2002 yılında 5 büyükşehrimizde kullanılan doğalgazı...

6 saat önce

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "2002 yılında 5 büyükşehrimizde kullanılan doğalgazı bugün Edirne'den Hakkari'ye kadar 81 il ve 531 ilçemizin tamamında vatandaşlarımızın hizmetine sunduk.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez,

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "2002 yılında 5 büyükşehrimizde kullanılan doğalgazı bugün Edirne'den Hakkari'ye kadar 81 il ve 531 ilçemizin tamamında vatandaşlarımızın hizmetine sunduk. Doğalgaz abone sayımız 15,8 milyona, doğalgazdan yararlanan vatandaş sayımız ise 66,5 milyona ulaştı. Son 17 yılda hızlı bir ivme yakalayarak nüfusumuzun yüzde 81'ine doğalgaza erişim imkanı sunduk" dedi. - ANKARA

Fatih Dönmez, Hakkari, Edirne, Politika

Haber Yayın Tarihi: 27.11.2019 10:58 Kaynak: İHA
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