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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: "2009'dan bu yana 229 VAP projesine 25 milyon TL'lik...
6 saat önce
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: "2009'dan bu yana 229 VAP projesine 25 milyon TL'lik destek ödemesi yaptık. Toplam yatırım tutarı 104 milyon TL olan bu projelerden yıllık 89 milyon TL tasarruf sağladık.
Haber Yayın Tarihi: 17.01.2020 04:05 Kaynak: İHA
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: "2009'dan bu yana 229 VAP projesine 25 milyon TL'lik destek ödemesi yaptık. Toplam yatırım tutarı 104 milyon TL olan bu projelerden yıllık 89 milyon TL tasarruf sağladık. Bu tasarruf olmasaydı 600 milyon metre küp daha fazla doğalgaz ithal edecektik." - İSTANBUL
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