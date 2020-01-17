Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: "2009'dan bu yana 229 VAP projesine 25 milyon TL'lik... - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: '2009'dan bu yana 229 VAP projesine 25 milyon TL'lik... - Son Dakika Ekonomi

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: "2009'dan bu yana 229 VAP projesine 25 milyon TL'lik...

6 saat önce

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: "2009'dan bu yana 229 VAP projesine 25 milyon TL'lik destek ödemesi yaptık. Toplam yatırım tutarı 104 milyon TL olan bu projelerden yıllık 89 milyon TL tasarruf sağladık.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez:

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: "2009'dan bu yana 229 VAP projesine 25 milyon TL'lik destek ödemesi yaptık. Toplam yatırım tutarı 104 milyon TL olan bu projelerden yıllık 89 milyon TL tasarruf sağladık. Bu tasarruf olmasaydı 600 milyon metre küp daha fazla doğalgaz ithal edecektik." - İSTANBUL

Fatih Dönmez, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.01.2020 04:05 Kaynak: İHA
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