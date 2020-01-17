Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: "2017'de yürürlüğe giren Enerji Verimliliği Eylem... - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: '2017'de yürürlüğe giren Enerji Verimliliği Eylem... - Son Dakika Ekonomi

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: "2017'de yürürlüğe giren Enerji Verimliliği Eylem...

6 saat önce

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: "2017'de yürürlüğe giren Enerji Verimliliği Eylem Planı'nda bina ve hizmetler, sanayi ve teknoloji, ulaştırma, enerji, tarım ve tüm sektörleri ilgilendiren yatay konularda 55 eylem planı açıkladık.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez:

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: "2017'de yürürlüğe giren Enerji Verimliliği Eylem Planı'nda bina ve hizmetler, sanayi ve teknoloji, ulaştırma, enerji, tarım ve tüm sektörleri ilgilendiren yatay konularda 55 eylem planı açıkladık. Kamu-özel önümüzdeki 10 yıl içerisinde yapılacak 10 milyar dolar yatırımın karşılığında, takip eden 10 yıl içerisinde 30 milyar dolar yani bu yatırımın üç katını geri kazanacağız." - İSTANBUL

Fatih Dönmez, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.01.2020 04:02 Kaynak: İHA
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