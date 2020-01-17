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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: "2017'de yürürlüğe giren Enerji Verimliliği Eylem...
6 saat önce
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: "2017'de yürürlüğe giren Enerji Verimliliği Eylem Planı'nda bina ve hizmetler, sanayi ve teknoloji, ulaştırma, enerji, tarım ve tüm sektörleri ilgilendiren yatay konularda 55 eylem planı açıkladık.
Haber Yayın Tarihi: 17.01.2020 04:02 Kaynak: İHA
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: "2017'de yürürlüğe giren Enerji Verimliliği Eylem Planı'nda bina ve hizmetler, sanayi ve teknoloji, ulaştırma, enerji, tarım ve tüm sektörleri ilgilendiren yatay konularda 55 eylem planı açıkladık. Kamu-özel önümüzdeki 10 yıl içerisinde yapılacak 10 milyar dolar yatırımın karşılığında, takip eden 10 yıl içerisinde 30 milyar dolar yani bu yatırımın üç katını geri kazanacağız." - İSTANBUL
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