Son Dakika Haberleri: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "25-30 yıl önce dünyada yenilenebilir enerjide...
Son Dakika Güncel Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, '25-30 yıl önce dünyada yenilenebilir enerjide...

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "25-30 yıl önce dünyada yenilenebilir enerjide...

6 saat önce

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "25-30 yıl önce dünyada yenilenebilir enerjide devrim yaşanırken biz emekleme dönemindeydik.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez,

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "25-30 yıl önce dünyada yenilenebilir enerjide devrim yaşanırken biz emekleme dönemindeydik. 2002 sonrası yenilenebilir enerjide kamu ve özel sektör iş birliğiyle büyük bir sıçrama yaptık. Son 17 yılda kurulu gücümüz rüzgarda yaklaşık 400 kat, jeotermalde 78 kat, biyokütlede 38 kat, hidrolikte 2,5 kat arttı" dedi. - ANKARA

Fatih Dönmez, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.11.2019 11:36 Kaynak: İHA
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