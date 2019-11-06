Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "25-30 yıl önce dünyada yenilenebilir enerjide...
6 saat önce
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "25-30 yıl önce dünyada yenilenebilir enerjide devrim yaşanırken biz emekleme dönemindeydik.
Haber Yayın Tarihi: 06.11.2019 11:36 Kaynak: İHA
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "25-30 yıl önce dünyada yenilenebilir enerjide devrim yaşanırken biz emekleme dönemindeydik. 2002 sonrası yenilenebilir enerjide kamu ve özel sektör iş birliğiyle büyük bir sıçrama yaptık. Son 17 yılda kurulu gücümüz rüzgarda yaklaşık 400 kat, jeotermalde 78 kat, biyokütlede 38 kat, hidrolikte 2,5 kat arttı" dedi. - ANKARA
Arkadaşının tavsiyesiyle girdiği enerji sektöründe örnek oldu Bakan Dönmez'den Somalı madencilere tazminat müjdesi: Önümüzdeki yıl ödenecek İntihar eden 4 kardeşin evinin elektriğini kesen şirketten açıklama Kamışlı'ya inen Rus uçağı Nusaybin'den görüntülendi