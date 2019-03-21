Son Dakika Haberleri: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: "3 Bin 700 Metre Derinlikte Günde Yaklaşık 200 Varil...

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: "3 Bin 700 Metre Derinlikte Günde Yaklaşık 200 Varil...

1 saat önce

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: "3 bin 700 metre derinlikte günde yaklaşık 200 varil üretecek kuyumuz, bu derinlikte üretim yapacak en derin kuyumuz olacak.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez:
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: "3 bin 700 metre derinlikte günde yaklaşık 200 varil üretecek kuyumuz, bu derinlikte üretim yapacak en derin kuyumuz olacak. Sahada bulduğumuz petrol, kalite bakımından da dünyada kabul edilen standartların üzerinde bir değere sahip. İnşallah sahadaki 5,26 milyon varillik yerinde rezervi hızla ülke ekonomisine kazandıracağız. 'Mermer-1' sahası öncü sahamız olacak. Hedefimiz 50 kuyuda daha çatlatma."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.03.2019 03:04 Kaynak: AA

Fatih Dönmez, Ekonomi
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