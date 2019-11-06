Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "8 Kasım Cuma günü ikisi toz renkli ve beyazlar, diğer ikisi sıvı renkli ve beyazlar olmak üzere BORON'da dört yeni ürünün lansmanını gerçekleştireceğiz" dedi. - ANKARA