Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "8 Kasım Cuma günü ikisi toz renkli ve beyazlar,...
6 saat önce
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "8 Kasım Cuma günü ikisi toz renkli ve beyazlar, diğer ikisi sıvı renkli ve beyazlar olmak üzere BORON'da dört yeni ürünün lansmanını gerçekleştireceğiz" dedi.
Haber Yayın Tarihi: 06.11.2019 11:41 Kaynak: İHA
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "8 Kasım Cuma günü ikisi toz renkli ve beyazlar, diğer ikisi sıvı renkli ve beyazlar olmak üzere BORON'da dört yeni ürünün lansmanını gerçekleştireceğiz" dedi. - ANKARA
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