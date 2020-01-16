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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: "AA Kahire ofisine düzenlenen baskını şiddetle...
7 saat önce
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: "AA Kahire ofisine düzenlenen baskını şiddetle kınıyorum.
Haber Yayın Tarihi: 16.01.2020 10:10 Kaynak: AA
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: "AA Kahire ofisine düzenlenen baskını şiddetle kınıyorum. Geçmiş olsun diliyorum"
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