Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: "AA Kahire ofisine düzenlenen baskını şiddetle... - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: 'AA Kahire ofisine düzenlenen baskını şiddetle... - Son Dakika Ekonomi

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: "AA Kahire ofisine düzenlenen baskını şiddetle...

7 saat önce

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: "AA Kahire ofisine düzenlenen baskını şiddetle kınıyorum.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez:

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: "AA Kahire ofisine düzenlenen baskını şiddetle kınıyorum. Geçmiş olsun diliyorum"

Fatih Dönmez, Kahire, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.01.2020 10:10 Kaynak: AA
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