Bakan Dönmez Abdülhamid Han gemimiz bugün ilk sondajına başladı

ENERJİ ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Abdülhamid Han sondaj gemimiz Yörükler-1 kuyusunda bugün ilk sondajına başladı dedi.
Bakan Dönmez, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Abdülhamid Han sondaj gemimiz Yörükler-1 kuyusunda bugün ilk sondajına başladı. Karadeniz'in sevincini bu kez Akdeniz'deki yeni müjdelerle yaşatmaya kararlıyız. Mühendislerimizin alın teri ve milletimizin duasıyla gemimizin bahtı açık, sondajı bereketli olsun ifadelerini kaydetti. (DHA)
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