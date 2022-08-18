Bakan Dönmez Abdülhamid Han gemimiz bugün ilk sondajına başladı - Son Dakika
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Bakan Dönmez Abdülhamid Han gemimiz bugün ilk sondajına başladı

18.08.2022 11:39

ENERJİ ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Abdülhamid Han sondaj gemimiz Yörükler-1 kuyusunda bugün ilk sondajına başladı dedi.

ENERJİ ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Abdülhamid Han sondaj gemimiz Yörükler-1 kuyusunda bugün ilk sondajına başladı dedi.

Bakan Dönmez, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Abdülhamid Han sondaj gemimiz Yörükler-1 kuyusunda bugün ilk sondajına başladı. Karadeniz'in sevincini bu kez Akdeniz'deki yeni müjdelerle yaşatmaya kararlıyız. Mühendislerimizin alın teri ve milletimizin duasıyla gemimizin bahtı açık, sondajı bereketli olsun ifadelerini kaydetti. (DHA)

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Kaynak: DHA

Abdülhamid Han, Fatih Dönmez, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bakan Dönmez Abdülhamid Han gemimiz bugün ilk sondajına başladı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bakan Dönmez Abdülhamid Han gemimiz bugün ilk sondajına başladı - Son Dakika
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