Bakan Dönmez Abdülhamid Han gemimiz bugün ilk sondajına başladı

Bakan Dönmez, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Abdülhamid Han sondaj gemimiz Yörükler-1 kuyusunda bugün ilk sondajına başladı. Karadeniz 'in sevincini bu kez Akdeniz 'deki yeni müjdelerle yaşatmaya kararlıyız. Mühendislerimizin alın teri ve milletimizin duasıyla gemimizin bahtı açık, sondajı bereketli olsun ifadelerini kaydetti. ( DHA )

Kaynak: DHA

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