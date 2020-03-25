Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: "Ar-Ge çalışmasını tamamladığımız bor katkılı el... - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: 'Ar-Ge çalışmasını tamamladığımız bor katkılı el... - Son Dakika Ekonomi

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: "Ar-Ge çalışmasını tamamladığımız bor katkılı el...

6 saat önce

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: "Ar-Ge çalışmasını tamamladığımız bor katkılı el dezenfektanının seri üretimine başlıyoruz.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez:

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: "Ar-Ge çalışmasını tamamladığımız bor katkılı el dezenfektanının seri üretimine başlıyoruz."

Fatih Dönmez, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.03.2020 01:08 Kaynak: AA

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