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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: "Ar-Ge çalışmasını tamamladığımız bor katkılı el...
6 saat önce
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: "Ar-Ge çalışmasını tamamladığımız bor katkılı el dezenfektanının seri üretimine başlıyoruz.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: "Ar-Ge çalışmasını tamamladığımız bor katkılı el dezenfektanının seri üretimine başlıyoruz."
Haber Yayın Tarihi: 25.03.2020 01:08 Kaynak: AA
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