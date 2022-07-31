Bakan Dönmez, Bilecik'te selden etkilenen bölgeleri ziyaret etti - Son Dakika
Üye Girişi

Bakan Dönmez, Bilecik'te selden etkilenen bölgeleri ziyaret etti

31.07.2022 17:08
Bakan Dönmez, Bilecik'te selden etkilenen bölgeleri ziyaret etti

ENERJİ ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Bilecik'in Gölpazarı ve Yenipazar ilçelerinde 9 Temmuz'da meydana gelen sel felaketinde etkilenen köy ve mahallelerin muhtarlarıyla buluştu.

ENERJİ ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Bilecik'in Gölpazarı ve Yenipazar ilçelerinde 9 Temmuz'da meydana gelen sel felaketinde etkilenen köy ve mahallelerin muhtarlarıyla buluştu.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, çeşitli ziyaretlerde bulunmak üzere Bilecik'e geldi. Bakan Dönmez ilk olarak Gölpazarı ve Yenişehir ilçelerine giderek, sel afetinden etkilenen köy ve mahallelelerin muhtarlarıyla bir araya geldi. Bakan Dönmez daha sonra Gölpazarı ilçesine bağlıTürkmen köyündeki selde hayatını kaybeden Asiye Bikmen'in yakınlarına taziye ziyaretinde bulundu. Sel bölgesinde hasar tespit çalışmalarının tamamlandığını belirten Bakan Dönmez, "Olay olur olmaz hemen gerek valimiz, gerekse AFAD başkanlığımızla doğrudan irtibata geçerek hemen gerekli desteğin, yardımın yapılması ile ilgili, arkadaşlara gerekenleri söyledik. Olay yaşandığı anda teyzemiz ruhunu teslim etmiş. Oğlu Sinan kardeşimiz de yaralı kurtarılmıştı. Burada muhtarımızla da görüşüyoruz. Ekinlerde, tahıllarda bazı zararlar, ziyanlar var. Onlarla ilgili olarak da tarım müdürlüğümüz gerekli hasar, tespit çalışmalarını tamamlamış. Biz de milletvekilimizle birlikte Ankara'da takip ettik. İlgili birimlerle görüştük. İnşallah bir hafta içerisinde ödenek de valiliğimizin hesabına geçecek."


YORUMLAR
500
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez, Bilecik'te selden etkilenen bölgelerde muhtarlarla buluştu Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez, Bilecik'te selden etkilenen bölgelerde muhtarlarla buluştu Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez selden etkilenen köylerin muhtarıyla bir araya geldi Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez selden etkilenen köylerin muhtarıyla bir araya geldi
Kaynak: DHA

Gölpazarı, Bilecik, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bakan Dönmez, Bilecik'te selden etkilenen bölgeleri ziyaret etti - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
17:01 Beşiktaş'tan ayrılan Hırvat defans oyuncusu Domagoj Vida, Yunan ekibi AEK Atina'ya transfer oldu
16:26 Deniz kenarında tost yemek isteyen genç büyük bir şok yaşadı! Tabağa kilitlenen kuş tostu kaptığı gibi kaçtı
16:22 Beşiktaş taraftarını üzen gelişme! Torino ile anlaşmaya varan Emirhan İlkhan takımdan ayrılıyor
16:08 Ünlü sunucu Zuhal Topal, kızıyla kumsalda "Denizkızı" pozu verdi
15:29 Marvel'in "Görünmez kadın" karakteri gerçek oldu! Görünmezlik kıyafetini görenler gözlerine inanamadı
15:29 Acun Ilıcalı'nın "Cennette bir melekle" notuyla paylaştığı fotoğrafa kalp emojisi koyan Şeyma Subaşı gündem oldu
15:25 Fener'in süper yeteneği Arda Güler'e İngiliz devi Arsenal talip oldu
15:06 Şarkıcı İrem Derici: Dünyanın en güzel kadını Hande Yener'i görünce elim ayağım birbirine dolanıyor
14:37 Cumhurbaşkanlığı Kabinesi yarın bir araya geliyor! Masada vatandaşın merakla beklediği 5 önemli konu başlığı bulunuyor...
14:28 Galatasaray defansif orta saha transferinde mutlu sona ulaştı! AZ Alkmaar'da oynayan Midtjsö bu akşam İstanbul'da
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.07.2022 17:08:42. #1.11#
SON DAKİKA: Bakan Dönmez, Bilecik'te selden etkilenen bölgeleri ziyaret etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement