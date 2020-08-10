Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, bor madeninin de içinde olduğu ortam ve yüzey... - Son Dakika
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, bor madeninin de içinde olduğu ortam ve yüzey...
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, bor madeninin de içinde olduğu ortam ve yüzey dezenfektanı BORTAM'ın Ar-Ge sürecinin tamamlandığını belirterek seri üretime başlandığını açıkladı.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, bor madeninin de içinde olduğu ortam ve yüzey dezenfektanı BORTAM'ın Ar-Ge sürecinin tamamlandığını belirterek seri üretime başlandığını açıkladı. - ANKARA
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10.08.2020 15:16:32. #1.12#
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