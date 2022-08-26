Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Daha önce yapmış olduğumuz sismiklerden verileri değerlendirdik, Ordu'da ve Ünye'de doğalgaz için birer kuyu planlıyoruz, keşif amaçlı. Bunu da programa aldık" dedi.
(İHA)
Kaynak: İHA
Fatih Dönmez, Ordu, Güncel, Son Dakika
Son Dakika › Güncel › Fatih Dönmez: 'Ordu'da ve Ünye'de doğalgaz için birer kuyu planlıyoruz, keşif amaçlı' - Son Dakika
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