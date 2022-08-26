Fatih Dönmez: "Ordu'da ve Ünye'de doğalgaz için birer kuyu planlıyoruz, keşif amaçlı" - Son Dakika
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Fatih Dönmez: "Ordu'da ve Ünye'de doğalgaz için birer kuyu planlıyoruz, keşif amaçlı"

26.08.2022 19:04
Fatih Dönmez: "Ordu'da ve Ünye'de doğalgaz için birer kuyu planlıyoruz, keşif amaçlı"

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Daha önce yapmış olduğumuz sismiklerden verileri değerlendirdik, Ordu'da ve Ünye'de doğalgaz için birer kuyu planlıyoruz, keşif amaçlı. Bunu da programa aldık" dedi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Daha önce yapmış olduğumuz sismiklerden verileri değerlendirdik, Ordu'da ve Ünye'de doğalgaz için birer kuyu planlıyoruz, keşif amaçlı. Bunu da programa aldık" dedi.

(İHA)

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

Fatih Dönmez, Ordu, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Fatih Dönmez: 'Ordu'da ve Ünye'de doğalgaz için birer kuyu planlıyoruz, keşif amaçlı' - Son Dakika

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SON DAKİKA: Fatih Dönmez: "Ordu'da ve Ünye'de doğalgaz için birer kuyu planlıyoruz, keşif amaçlı" - Son Dakika
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