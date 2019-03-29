Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'den Başkan Bakıcı'ya Destek

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Suriye'nin Halep Kentine Düzenlenen Saldırıların Arkasında İsrail'in Olduğu Ortaya Çıktı

Son Dakika! Dış Ticaret Açığı Şubat'ta 2 Milyar 134 Milyon Dolar Oldu