Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'den "Ramazan Bayramı" paylaşımı Açıklaması - Son Dakika

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'den "Ramazan Bayramı" paylaşımı Açıklaması

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Milletimizin ve İslam aleminin Ramazan Bayramı'nı kutlar, hayırlara vesile olmasını Cenab-ı Hak'tan niyaz ederim." ifadesini kullandı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'den

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Milletimizin ve İslam aleminin Ramazan Bayramı'nı kutlar, hayırlara vesile olmasını Cenab-ı Hak'tan niyaz ederim." ifadesini kullandı.

Bakan Dönmez, Ramazan Bayramı dolayısıyla Twitter hesabından mesaj yayımladı.

Dönmez, videonun da yer aldığı paylaşımında, "Ne olursa olsun biz hep bir olmaya, mutluluğu paylaşmaya devam edeceğiz. Sevdiklerimizin sağlık ve esenliği bizim en büyük bayramımız. Milletimizin ve İslam aleminin Ramazan Bayramı'nı kutlar, hayırlara vesile olmasını Cenab-ı Hak'tan niyaz ederim." değerlendirmesinde bulundu.

Ramazan Bayramı, Fatih Dönmez, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.05.2020 11:37 Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'den 'Ramazan Bayramı' paylaşımı Açıklaması - Son Dakika Ekonomi

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