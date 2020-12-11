Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'den "yeril otomobil" açıklaması - Son Dakika

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Çevre açısından da önemli bir atılım olarak değerlendirdiğimiz yerli üretim elektrikli aracımız TOGG banttan inmeden şarj altyapısına dair çalışmalarımızı büyük oranda tamamlamış olacağız" dedi.

2021 Merkezi Yönetim ve 2019 Kesin Hesap Kanun Teklifi görüşmeleri devam ediyor. TBMM Genel Kurulu'nda Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve bağlı kuruluşların bütçeleri görüşüldü. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, yenilenebilir enerji kaynaklarına ilişkin olarak, "Son yıllardaki enerji atağının en önemli unsurlarından biri olan yenilenebilir enerji alanında; sadece son iki yılda devreye giren 7 bin 51 megavat (MW) kurulu gücün yüzde 78'i yenilenebilir enerji kaynaklarından oluşmuştur. 2020 yılı ilk on ayında devreye alınan 2 bin 950 MW kurulu gücün neredeyse tamamı yenilebilir enerji kaynaklı olup, sadece bu on ayda devreye giren yenilenebilir enerji kurulu güç miktarı, Avrupa'daki 20 ülkenin toplam yenilenebilir enerji kurulu gücünden daha fazla olmuştur" ifadelerini kullandı.

Dönmez, nükleer enerji konusunda, "Enerji talebinin karşılanmasında, baz yük santral olarak adlandırdığımız kesintisiz güç üretebilen santraller arasındaki önemli alternatiflerden biri de sıfır emisyonlu güç santralleri sınıfında bulunan nükleer güç santralleridir. Bu doğrultuda ülkemizin ilk nükleer güç santrali olacak olan Akkuyu Nükleer Güç Santralinin inşası devam etmektedir. Akkuyu NGS'nin üçüncü ünitesi için de inşaat lisansı verilmiş olup, ilk reaktörü 2023 yılında, kalan 3 reaktörü ise birer yıl arayla devreye almayı planlıyoruz" şeklinde konuştu.

Dönmez şöyle konuştu:

"Türkiye olarak, Doğu Akdeniz yetki alanları ile ilgili tavrımızı gerek açıklamalarımızla gerekse sahadaki faaliyetlerimizle net bir şekilde ortaya koymaktayız. Doğu Akdeniz havzasında uluslararası hukuk kaynaklı meşru haklarımızdan taviz verilmeden bu bölgeyle birlikte Karadeniz'de de arama ve sondaj faaliyetlerimiz kararlılıkla devam ettirilecektir. Bu kararlı çalışmalarımızın bir neticesi olarak Ereğli'nin 175 km açığındaki Karadeniz'in Sakarya Havzasında; tarihimizdeki ve aynı zamanda bu yıl dünyada denizlerdeki en büyük doğal gaz keşfini gerçekleştirerek 20 Temmuz'da başlatılan Tuna-1 kuyusundaki sondajda 405 milyar metreküplük doğal gaz rezervi keşfettik. Nasıl bulduysak öyle çıkaracağız."

Dönmez, yerli otomobil ile ilgili olarak, "En az karbon salımı yapan ülkelerin başında gelen bir ülkenin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı olarak belirtmek isterim ki çevreye karşı her zaman sorumluluğumuzun daha üzerinde hareket ediyoruz. Bu kapsamda, çevre açısından da önemli bir atılım olarak değerlendirdiğimiz yerli üretim elektrikli aracımız TOGG banttan inmeden şarj altyapısına dair çalışmalarımızı büyük oranda tamamlamış olacağız" dedi.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, sosyal koruma kalkanına ilişkin olarak, "Sosyal koruma kalkanıyla aktarılan toplam tutar bugün itibariyle 45 milyar liraya yaklaştı. Kısa çalışma ödeneği nakdi destek gibi etkin uygulamaları hayata geçirdik. Yeni başvuruları da e devlet üzerinden alıyoruz. Sözleşme fesih kısıtı getirdik. 2 milyon üstü çalışana yardım yaptık" ifadelerini kullandı.

Selçuk, kovid salgınında yapılan düzenlemeler hakkında bilgi vererek, "Salgından etkilenen işletmelere 40 milyar lira Sosyal Güvenlik Kurumu prim ödemelerini erteledik. Kovid tedavisinde kullanılan bütün ilaçları geri ödeme listesine aldık. Destekler doğrudan çalışanlara aktarılmış kaynaklar. Yeni istihdam paketini devreye soktuk. 6 ana teşvik. 290 milyar liralık SGK borcuna yapılandırma yaptık. Engelli, kronik reçete sürelerini uzattık. İş göremezlik ödeneği koşullarını rahatlattık. Tüm bu yardımlar batan SGK ile değil işleyen SGK ile yapılıyor" dedi.

İş yerlerini kapatanlara da destek verdiklerini aktaran Selçuk, "E-devlet üzerinden başvuru aldık. Vakıflardan değerlendirilerek hanelere ulaştı. İllerde, ilçelerde vakıflar değerlendirdi. 6,3 milyar lira destek sağlandı. Pandemi döneminde kadınlara daha fazla sahip çıkmak için yüzde 10 ila 50 arasında desteği artırdık" diye konuştu.

Asgari ücret ilişkin Selçuk, "Asgari ücrette umarız uzlaşıyla sonuçlanır. Aralık'taki son toplantıyla komisyon tutarı açıklayacak" dedi.

Selçuk şöyle konuştu:

"İstihdamı korumak için çalışıyoruz. Bu bilinçle işsizlik sigorta fonu yüzde 2 işveren, yüzde bir 1 devlet, yüzde bir işçi karşılıyor. Kaynaklarımızın çoğu işverene gidiyor."

Selçuk sağlık çalışanlarına yönelik olarak, "Sağlık çalışanları için kanuna ihtiyaç yok. Vazife malullüğü var. İki doktor malül ilan edildi. Aynı işlemler yönetmelik var işliyor. 83 milyonluk aile bilinciyle salgının üstesinden geleceğiz" şeklinde konuştu.

(Ahmet Umur Öztürk/İHA)