Son Dakika Haberleri: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Doğu Akdeniz'deki Enerji Gerilimine İlişkin,...

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Doğu Akdeniz'deki Enerji Gerilimine İlişkin,...

2 saat önce

IHAAW112432-SIY/08-02-2019- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Doğu Akdeniz'deki enerji gerilimine ilişkin, "Türkiye bu bölgede oldu bittilere asla izin vermez" dedi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Doğu Akdeniz'deki Enerji Gerilimine İlişkin,..., System.String[]
IHAAW112432-SIY/08-02-2019

- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Doğu Akdeniz'deki enerji gerilimine ilişkin, "Türkiye bu bölgede oldu bittilere asla izin vermez" dedi. 08.02.2019 11: 24: 32 TSI
NNNN - ANKARA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.02.2019 11:31 Kaynak: İHA

Türkiye, Fatih Dönmez, Doğu Akdeniz, Politika
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