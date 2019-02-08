Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Doğu Akdeniz'deki Enerji Gerilimine İlişkin,...
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IHAAW112432-SIY/08-02-2019- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Doğu Akdeniz'deki enerji gerilimine ilişkin, "Türkiye bu bölgede oldu bittilere asla izin vermez" dedi.
IHAAW112432-SIY/08-02-2019
- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Doğu Akdeniz'deki enerji gerilimine ilişkin, "Türkiye bu bölgede oldu bittilere asla izin vermez" dedi. 08.02.2019 11: 24: 32 TSI
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Haber Yayın Tarihi : 08.02.2019 11:31 Kaynak: İHA
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