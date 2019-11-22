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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: "Doğu Akdeniz'de dördüncü sondajı yapıyoruz.
6 saat önce
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: "Doğu Akdeniz'de dördüncü sondajı yapıyoruz.
Haber Yayın Tarihi: 22.11.2019 06:36 Kaynak: AA
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: " Doğu Akdeniz'de dördüncü sondajı yapıyoruz. Buluncaya kadar aramaya devam edeceğiz."
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: Doğu Akdeniz'de dördüncü sondajı yapıyoruz ABD, Huawei ve ZTE ürünlerini "güvenlik tehdidi" gerekçesiyle yasakladı Galatasaraylı taraftarlar, Arda Turan'ı ıslıkladı! Vatandaş, Bakan Kurum'a yerini vermedi: Burası Allah'ın evi