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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: "(Doğu Akdeniz'de hidrokarbon arama çalışmaları)...
6 saat önce
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: "(Doğu Akdeniz'de hidrokarbon arama çalışmaları) Ülkemize ve kurumlarımıza birtakım tehditler yapılıyor olsa da hiçbirisini dikkate almıyoruz ve sonuna kadar da bu işi yapacağız."
Haber Yayın Tarihi: 22.11.2019 06:40 Kaynak: AA
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: "( Doğu Akdeniz'de hidrokarbon arama çalışmaları) Ülkemize ve kurumlarımıza birtakım tehditler yapılıyor olsa da hiçbirisini dikkate almıyoruz ve sonuna kadar da bu işi yapacağız."
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