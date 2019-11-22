Son Dakika Haberleri: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: "(Doğu Akdeniz'de hidrokarbon arama çalışmaları)...
Son Dakika Ekonomi Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: '(Doğu Akdeniz'de hidrokarbon arama çalışmaları)... - Son Dakika Ekonomi

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: "(Doğu Akdeniz'de hidrokarbon arama çalışmaları)...

6 saat önce

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: "(Doğu Akdeniz'de hidrokarbon arama çalışmaları) Ülkemize ve kurumlarımıza birtakım tehditler yapılıyor olsa da hiçbirisini dikkate almıyoruz ve sonuna kadar da bu işi yapacağız."

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez:

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: "( Doğu Akdeniz'de hidrokarbon arama çalışmaları) Ülkemize ve kurumlarımıza birtakım tehditler yapılıyor olsa da hiçbirisini dikkate almıyoruz ve sonuna kadar da bu işi yapacağız."

Fatih Dönmez, Doğu Akdeniz, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 22.11.2019 06:40 Kaynak: AA
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