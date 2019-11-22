Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: "( Doğu Akdeniz'de hidrokarbon arama çalışmaları) Ülkemize ve kurumlarımıza birtakım tehditler yapılıyor olsa da hiçbirisini dikkate almıyoruz ve sonuna kadar da bu işi yapacağız."