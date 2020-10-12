"Şu anda Oruç Reis Sismik Araştırma Gemimiz, Doğu Akdeniz'deki programına devam ediyor" - Son Dakika

"Şu anda Oruç Reis Sismik Araştırma Gemimiz, Doğu Akdeniz'deki programına devam ediyor"

12.10.2020 15:12

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Şu anda Oruç Reis Sismik Araştırma Gemimiz, Doğu Akdeniz'deki programına devam ediyor.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Şu anda Oruç Reis Sismik Araştırma Gemimiz, Doğu Akdeniz'deki programına devam ediyor. Biz uluslararası hukuka uygun olarak çalışmalarımızı yaptığımızı ifade etmiştik. Bizim kimsenin malında mülkünde gözümüz yok. Kusura bakmasınlar, kendi yetki alanımızdaki sahalarda da kimsenin gözü ve sözü olmasın" dedi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, ETİ Maden Kırka Bor İşletmeleri Tesisi ziyaretinin ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Lityum Pilot Üretim Tesisinde üretilen lityumun yerli otomobil markası TOGG'un bataryalarında üretilebileceğini açıklayan Dönmez, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki durumu hakkında da değerlendirmede bulundu.

Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG) tarafından tasarlanan ve Türkiye'de üretilecek elektrikli otomobilin bataryasında lityumun kullanılabileceğinden bahseden Dönmez, "Yerli otomobil bir ortak girişim grubunun bir sonucu. Ortak girişim grubu yerli pil üretimiyle alakalı bir projeyi eş zamanlı olarak götürdüğünü ifade etmişti. Biz de kendilerine, bataryada kullanılacak lityumun kendilerine tedarik edilebileceğini söyledik. Oradaki süreçle buradaki süreç eş zamanlı yürüyecek" diye konuştu.

Oruç Reis Sismik Araştırma Gemisi'nin Doğu Akdeniz'de programına devam edeceğini belirten Dönmez, çalışma yürüteceği alan için 22 Ekim'e kadar sürecek yeni NAVTEX ilanıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Dönmez, "Doğu Akdeniz'de kıta sahanlığımızda hidrokarbon arama ve üretim faaliyetlerine son birkaç yıldır yoğunlaştık. Gerek sismik araştırma kabiliyetimizi gerekse derin deniz sondaj kabiliyetimizi arttırdık. Şu anda çalışır vaziyette iki tane deniz sondaj gemimiz var. İnşallah Kanuni'yi de önümüzdeki yılın başında faaliyetlerine başlatmayı planlıyoruz. Barbaros Hayrettin Paşa, yine Kıbrıs civarındaki çalışmalarına devam ediyor. Oruç Reis'i de bildiğiniz gibi Antalya limanına çekmiştik. Oradaki çalışmalar tamamlandı. Şu anda Oruç Reis Sismik Araştırma Gemimiz, Doğu Akdeniz'deki programına devam ediyor. Biz uluslararası hukuka uygun olarak çalışmalarımızı yaptığımızı ifade etmiştik. Bizim kimsenin malında mülkünde gözümüz yok. Kusura bakmasınlar, kendi yetki alanımızdaki sahalarda da kimsenin gözü ve sözü olmasın. Bu kapsamda çalışmalarımız devam ediyor. Diyalog süreci de devam edecek. 22 Ekim'den sonra da daha önceden belirlediğimiz iş planımıza da devam edeceğiz. Diplomasinin sekteye uğraması söz konusu değil, biz masadayız. Karşı taraf masaya gelir mi, bilmiyorum. Biz görüşmelerimize devam edeceğiz. Konu sadece hidrokarbon aramaları değil. Bugün de pozisyonumuzda herhangi bir değişiklik söz konusu değil" şeklinde konuştu.

Hem Doğu Akdeniz'de hem de Karadeniz'de sismik ve sondaj çalışmalarının devam ettiğine dikkat çeken Dönmez, "Ağustos ayında Cumhurbaşkanımızın açıkladığı bir keşif vardı. O günlerde biz sadece 2 katmanda çalışmalarımızı tamamlandığımızı ama aşağıda iki katman daha olduğunu, oradaki sondaj çalışmalarından sonra varsa, bulursak açıklayacağımızı söylemiştik. Sondaj çalışmaları bitti. Test, analiz ve mühendislik çalışmaları devam ediyor. Önümüzdeki günlerde bir keşif yakalanırsa Cumhurbaşkanımızın programının müsaitliğine göre bu müjdeyi de birlikte paylaşmış olacağız" ifadelerini kullandı.

(Emin Kuvat - Nurullah Geylani/İHA)

Şu anda Oruç Reis Sismik Araştırma Gemimiz, Doğu Akdeniz'deki programına devam ediyor

Fatih Dönmez, Doğu Akdeniz, Oruç Reis, Karbon, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel 'Şu anda Oruç Reis Sismik Araştırma Gemimiz, Doğu Akdeniz'deki programına devam ediyor' - Son Dakika

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