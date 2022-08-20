Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: "Gaziantep'te meydana gelen kazada hayatını yitiren 3'ü itfaiye, 2'si sağlık ve 2'si basın mensubumuz... - Son Dakika
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: "Gaziantep'te meydana gelen kazada hayatını yitiren 3'ü itfaiye, 2'si sağlık ve 2'si basın mensubumuz...

20.08.2022 13:19
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: "Gaziantep'te meydana gelen kazada hayatını yitiren 3'ü itfaiye, 2'si sağlık ve 2'si basın mensubumuz...

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: "Gaziantep'te meydana gelen kazada hayatını yitiren 3'ü itfaiye, 2'si sağlık ve 2'si basın mensubumuz olmak üzere 15 vatandaşımıza Allah'tan rahmet, kederli ailelerine ve milletimize baş sağlığı diliyorum.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: " Gaziantep'te meydana gelen kazada hayatını yitiren 3'ü itfaiye, 2'si sağlık ve 2'si basın mensubumuz olmak üzere 15 vatandaşımıza Allah'tan rahmet, kederli ailelerine ve milletimize baş sağlığı diliyorum. Hastanede tedavi gören yaralılarımıza Allah'tan acil şifalar diliyorum". - ANKARA

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Kaynak: İHA

Fatih Dönmez, Gaziantep, İtfaiye, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: 'Gaziantep'te meydana gelen kazada hayatını yitiren 3'ü itfaiye, 2'si sağlık ve 2'si basın mensubumuz... - Son Dakika

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SON DAKİKA: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: "Gaziantep'te meydana gelen kazada hayatını yitiren 3'ü itfaiye, 2'si sağlık ve 2'si basın mensubumuz... - Son Dakika
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