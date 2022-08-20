Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez : " Gaziantep 'te meydana gelen kazada hayatını yitiren 3'ü itfaiye, 2'si sağlık ve 2'si basın mensubumuz olmak üzere 15 vatandaşımıza Allah'tan rahmet, kederli ailelerine ve milletimize baş sağlığı diliyorum. Hastanede tedavi gören yaralılarımıza Allah'tan acil şifalar diliyorum". - ANKARA

Gaziantep Valisi Gül: 'İlk belirlemelere göre 15 vefat eden vatandaşımız var. 3 itfaiye görevlisi, 2 sağlık görevlisi, 2 gazeteci arkadaşımız vefat...

Kaynak: İHA

Fatih Dönmez, Gaziantep, İtfaiye, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: 'Gaziantep'te meydana gelen kazada hayatını yitiren 3'ü itfaiye, 2'si sağlık ve 2'si basın mensubumuz... - Son Dakika

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