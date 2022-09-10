Bakan Fatih Dönmez son durumu açıkladı: Doğal gazda bu kış sıkıntı yaşamayacağız - Son Dakika
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Bakan Fatih Dönmez son durumu açıkladı: Doğal gazda bu kış sıkıntı yaşamayacağız

10.09.2022 16:15

Rusya'nın vanaları kapatmasıyla Avrupa'da gaz krizi yaşanırken Türkiye'deki durumla ilgili son durumu paylaşan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, depolama tesislerimizin iyi durumda olduğunu belirterek, "Doğal gaz tedarikçileri sevkiyat programlarına uyduğu takdirde bu kışı sıkıntı yaşamadan geçireceğiz inşallah" ifadelerini kullandı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Bilecik'in Osmaneli ilçesinde Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın da katılımıyla Osmaneli Seramik ve Vitrifiye Fabrikası'nın temel atma töreninde yaptığı konuşmada, bu tesisin 160 milyon dolarlık yatırımla hayata geçeceğini bildirdi. Fabrikanın tam kapasite işletmeye geçtiğinde 1000 kişiye istihdam sağlayacağını belirten Dönmez, tesisin tasarım ve katma değeri yüksek ürün konusunda da önemli bir boşluğu dolduracağını söyledi.

"TEDARİKÇİLER PROGRAMA UYDUĞU SÜRECE BU KIŞI SIKINTISIZ GEÇİRECEĞİZ"

Bakan Dönmez, Bilecik'in seramik ve mermer üretimiyle öne çıkan bir il olduğunu anlatarak, "Özellikle mermer rezervinde ilk 10, üretiminde ilk 15 şehir arasında yer alıyor. İnşallah bu yatırımlarla şehrimizin bu alandaki gücü ve konumu daha da pekişecek. Biliyorsunuz son dönemde Avrupa'da bir enerji krizi yaşanıyor. Avrupa hem tedarik hem de fiyatlandırma konusunda ciddi bir darboğazdan geçiyor. Medyadan takip ediyorsunuzdur doğal gazın tüketimiyle ilgili konularda çeşitli yaptırımlar hayata geçirdiler. Gerek boru hatlarımız gerek LNG ve FSRU tesislerimiz gerekse de yer altı doğal gaz depolama tesislerimizle bu anlamda oldukça iyi bir durumdayız. Doğal gaz tedarikçileri sevkiyat programlarına uyduğu takdirde bu kışı sıkıntı yaşamadan geçireceğiz inşallah." dedi.

"100 LİRALIK FATURANIN 80 LİRASINI DEVLET KARŞILIYOR"

Fiyatlar konusunda Türkiye'nin de dünyadaki gelişmelerden olumsuz etkilendiğini dile getiren Dönmez, "Burada da artışın vatandaşlarımız üzerindeki etkisini en aza indirmek için sübvansiyonlarımızı, bir başka deyişle vatandaşa desteğimiz artırarak devam ediyoruz. Doğal gazda yüzde 80 oranında sübvansiyon uyguluyoruz. Yani 100 liralık bir faturanın 80 lirasını biz devlet olarak karşılıyoruz." ifadelerini kullandı.

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Kaynak: AA

Fatih Dönmez, Bilecik, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bakan Fatih Dönmez son durumu açıkladı: Doğal gazda bu kış sıkıntı yaşamayacağız - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bakan Fatih Dönmez son durumu açıkladı: Doğal gazda bu kış sıkıntı yaşamayacağız - Son Dakika
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