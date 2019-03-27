Son Dakika Haberleri: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: "Hem Doğal Gazda Hem de Elektrikte Önümüzdeki...

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: "Hem Doğal Gazda Hem de Elektrikte Önümüzdeki...

1 saat önce

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: "Hem doğal gazda hem de elektrikte önümüzdeki dönemde herhangi bir tarife değişikliği olmayacak.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez:
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: "Hem doğal gazda hem de elektrikte önümüzdeki dönemde herhangi bir tarife değişikliği olmayacak. Vatandaşımıza hayırlı uğurlu olsun."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.03.2019 05:24 Kaynak: AA

Fatih Dönmez, Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Mehmet Özhaseki, Mansur Yavaş'ı Önde Gösteren Anketler İçin Konuştu Kuyumculuk Sektöründe Taksit Sevinci Dünya Bankası'ndan Türkiye'ye 2 Milyon Dolarlık Hibe Merkez Bankasının Hamleleri Sonrası Dolar Düşüşe Geçti
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.3.2019 18:51:51. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: "Hem Doğal Gazda Hem de Elektrikte Önümüzdeki...
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]