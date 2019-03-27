Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: "Hem Doğal Gazda Hem de Elektrikte Önümüzdeki...
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: "Hem doğal gazda hem de elektrikte önümüzdeki dönemde herhangi bir tarife değişikliği olmayacak.
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Haber Yayın Tarihi : 27.03.2019 05:24 Kaynak: AA
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