Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Hem Silivri hem de Sultanhanı Tuz Gölü Yer Altı Doğalgaz Depolama Tesislerimizin genişletme fazları devam ediyor. 2021 yılında Silivri, 2023 yılında da inşallah Tuz Gölü tesislerimiz tam kapasiteye ulaşacak. Amacımız 2023'e kadar yıllık doğalgaz tüketimimizin en az yüzde 20'sini depolayabilecek bir altyapıyı inşa etmek" dedi. - ANKARA