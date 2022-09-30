Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Silivri'deki yer altı gaz deposunun tam dolu olduğunu açıkladı.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Güncel › Bakan Dönmez: 'Silivri'deki yer altı gaz deposu tam dolu vaziyette kışa giriyoruz' - Son Dakika

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