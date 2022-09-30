Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in açıklaması DÜZCE - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, AK Parti Düzce İl Başkanlığında açıklamalarda bulundu. (1)
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Karadeniz Gaz Sahası'nda kabloları denizin tabanına döşeyecek geminin İstanbul Boğazı'na geldiğini açıkladı.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Silivri'deki yer altı gaz deposunun tam dolu olduğunu açıkladı.
Son Dakika › Güncel › Bakan Dönmez: 'Silivri'deki yer altı gaz deposu tam dolu vaziyette kışa giriyoruz' - Son Dakika