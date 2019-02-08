Son Dakika Haberleri: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Soma Maden İşçilerine Kadro Müjdesi Vererek, "1 Ay...

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Soma Maden İşçilerine Kadro Müjdesi Vererek, "1 Ay...

1 saat önce

IHAAW112837-EKO/08-02-2019- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Soma maden işçilerine kadro müjdesi vererek, "1 ay içinde 2 bin 400 işçinin kadro işlemleri tamamlanacak" dedi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Soma Maden İşçilerine Kadro Müjdesi Vererek,
IHAAW112837-EKO/08-02-2019

- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Soma maden işçilerine kadro müjdesi vererek, "1 ay içinde 2 bin 400 işçinin kadro işlemleri tamamlanacak" dedi. 08.02.2019 11: 28: 37 TSI
NNNN - ANKARA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.02.2019 11:35 Kaynak: İHA

Soma, Fatih Dönmez, Ekonomi
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