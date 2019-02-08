Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Soma Maden İşçilerine Kadro Müjdesi Vererek, "1 Ay...
1 saat önce
IHAAW112837-EKO/08-02-2019- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Soma maden işçilerine kadro müjdesi vererek, "1 ay içinde 2 bin 400 işçinin kadro işlemleri tamamlanacak" dedi.
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Haber Yayın Tarihi : 08.02.2019 11:35 Kaynak: İHA
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