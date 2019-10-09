Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: Son 5 yılda toplam 16,653 MW'lık yenilenebilir...
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: Son 5 yılda toplam 16,653 MW'lık yenilenebilir kurulu güç için 16,3 milyar dolar yatırım yapıldı.
Haber Yayın Tarihi: 09.10.2019 02:22 Kaynak: AA
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: Son 5 yılda toplam 16,653 MW'lık yenilenebilir kurulu güç için 16,3 milyar dolar yatırım yapıldı
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