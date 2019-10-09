Son Dakika Haberleri: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: Son 5 yılda toplam 16,653 MW'lık yenilenebilir...
Son Dakika Ekonomi Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: Son 5 yılda toplam 16,653 MW'lık yenilenebilir...

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: Son 5 yılda toplam 16,653 MW'lık yenilenebilir...

2 saat önce

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: Son 5 yılda toplam 16,653 MW'lık yenilenebilir kurulu güç için 16,3 milyar dolar yatırım yapıldı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: Son 5 yılda toplam 16,653 MW'lık yenilenebilir..., System.String[]

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: Son 5 yılda toplam 16,653 MW'lık yenilenebilir kurulu güç için 16,3 milyar dolar yatırım yapıldı

Fatih Dönmez, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 09.10.2019 02:22 Kaynak: AA
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