Son Dakika Haberleri: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Son 3 yılda iki FSRU tesisimizin hizmete girmesiyle...
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Son 3 yılda iki FSRU tesisimizin hizmete girmesiyle...

6 saat önce

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Son 3 yılda iki FSRU tesisimizin hizmete girmesiyle birlikte LNG depolama kapasitemizi de son 12 yılda yaklaşık 3,5 kat artırarak 118 milyon metreküpe ulaştırdık.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez,

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Son 3 yılda iki FSRU tesisimizin hizmete girmesiyle birlikte LNG depolama kapasitemizi de son 12 yılda yaklaşık 3,5 kat artırarak 118 milyon metreküpe ulaştırdık. BOTAŞ'ın Saros'taki FSRU tesisinin yapımı devam ediyor. İnşallah oranın tamamlanması ve diğer tesislerimizin de kapasite genişletme çalışmalarıyla bu rakamı daha da yukarılara çekeceğiz" dedi. - ANKARA

Fatih Dönmez, Politika

Haber Yayın Tarihi: 27.11.2019 11:08 Kaynak: İHA
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