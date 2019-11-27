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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Son 3 yılda iki FSRU tesisimizin hizmete girmesiyle...
6 saat önce
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Son 3 yılda iki FSRU tesisimizin hizmete girmesiyle birlikte LNG depolama kapasitemizi de son 12 yılda yaklaşık 3,5 kat artırarak 118 milyon metreküpe ulaştırdık.
Haber Yayın Tarihi: 27.11.2019 11:08 Kaynak: İHA
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Son 3 yılda iki FSRU tesisimizin hizmete girmesiyle birlikte LNG depolama kapasitemizi de son 12 yılda yaklaşık 3,5 kat artırarak 118 milyon metreküpe ulaştırdık. BOTAŞ'ın Saros'taki FSRU tesisinin yapımı devam ediyor. İnşallah oranın tamamlanması ve diğer tesislerimizin de kapasite genişletme çalışmalarıyla bu rakamı daha da yukarılara çekeceğiz" dedi. - ANKARA
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