Son Dakika Haberleri: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Son iki yılda Sürekli Ticaret Platformu'nda...
Son Dakika Politika Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, 'Son iki yılda Sürekli Ticaret Platformu'nda... - Son Dakika

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Son iki yılda Sürekli Ticaret Platformu'nda...

7 saat önce

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Son iki yılda Sürekli Ticaret Platformu'nda kullanıcılar 2,4 milyar TL'nin üzerinde alım-satım gerçekleştirirken, toplam eşleşme miktarı 1,6 milyar metreküp oldu" dedi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez,

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Son iki yılda Sürekli Ticaret Platformu'nda kullanıcılar 2,4 milyar TL'nin üzerinde alım-satım gerçekleştirirken, toplam eşleşme miktarı 1,6 milyar metreküp oldu" dedi. - ANKARA

Fatih Dönmez, Politika

Haber Yayın Tarihi: 27.11.2019 11:16 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Kış lastiği uygulaması 1 Aralık'ta başlıyor! 625 TL cezası var
Düzce'de selden zarar görenlerin ödemeleri haftaya gerçekleşecek İnce'nin "Teknede birlikte tatil yaptılar" sözlerine Tuncay Özkan'dan sert yanıt: Kiminle tatil yapıp dost olacağıma müfteriler karar veremez Karamollaoğlu'ndan "Beştepe'ye giden CHP'li" iddiası hakkında ilk açıklama: Ortada bir şey yokken gündem oluştu

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.11.2019 18:20:24. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Son iki yılda Sürekli Ticaret Platformu'nda...
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]