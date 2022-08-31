Rüzgar ve güneşten üretilen elektrik miktarında rekor: Toplam üretimin yüzde 21,6'sını oluşturdu - Son Dakika
Üye Girişi

Rüzgar ve güneşten üretilen elektrik miktarında rekor: Toplam üretimin yüzde 21,6'sını oluşturdu

31.08.2022 11:33
Rüzgar ve güneşten üretilen elektrik miktarında rekor: Toplam üretimin yüzde 21,6'sını oluşturdu

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, temmuz ayında rüzgar ve güneşten üretilen elektrik miktarının toplam üretimin ilk defa yüzde 21,6'sını oluşturarak rekor kırıldığını ifade etti.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, temmuz ayında rüzgar ve güneşten üretilen elektrik miktarının toplam üretimin ilk defa yüzde 21,6'sını oluşturarak rekor kırıldığını ifade etti.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, temmuz ayında yenilenebilir enerjide güneş ve rüzgarda çifte rekor kaydedildiğini belirtti.

Bakan Dönmez, güneşten 2 milyar 7 milyon kilovatsaat elektrik üretimi ve rüzgardan 4 milyar 237 milyon kilovatsaat elektrik üretimi ile temmuz ayında rüzgar ve güneşten üretilen elektrik miktarının toplam üretimin ilk defa yüzde 21,6'sını oluşturarak rekor kırıldığını aktardı.

(Mustafa Cenik - İHA)

YORUMLAR
500
Bakan Dönmez: 'Temmuz yenilenebilirde rekorların ayı oldu' Bakan Dönmez: 'Temmuz yenilenebilirde rekorların ayı oldu'
Kaynak: İHA

Fatih Dönmez, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Rüzgar ve güneşten üretilen elektrik miktarında rekor: Toplam üretimin yüzde 21,6'sını oluşturdu - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
18:31 Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüse yakalandı: Yakında arkadaşlarımın arasında olacağım
18:19 Mudanya'da yaşanan sel 4 kişilik aileyi minibüste mahsur bıraktı!
18:08 Eczacının ricası görenlerde şaşkınlık yarattı!
17:59 Hull City, Süper Lig'den transferlerini ara vermeden sürdürüyor! İşte gözüne kestirdiği yeni isim
17:32 Futbolcu Arda Turan kariyerini sonlandırıyor! Özel bir kliple açıklayacak
17:28 AB'den Rusya'ya yeni bir yaptırım! Vize kolaylığı anlaşması askıya alınacak
17:19 Kuşadası açıklarında 4.5 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi!
17:19 Trabzonspor, Cornelius'un yerini geçen sezonun gol kralıyla doldurdu!
16:47 A Milli Erkek Voleybol Takımı bir ilki başardı! Dünya Şampiyonası'nda gruptan çıktık
16:45 Bursa'da sağanak yağış hayatı felç etti! Mudanya'da karayla deniz birleşti, otomobiller sürüklendi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.08.2022 19:05:33. #1.12#
SON DAKİKA: Rüzgar ve güneşten üretilen elektrik miktarında rekor: Toplam üretimin yüzde 21,6'sını oluşturdu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement