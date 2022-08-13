BAKAN DÖNMEZ II. ABDÜLHAMİD'İN TÜRBESİNİ ZİYARET ETTİ - Son Dakika
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BAKAN DÖNMEZ II. ABDÜLHAMİD'İN TÜRBESİNİ ZİYARET ETTİ

13.08.2022 13:14
BAKAN DÖNMEZ II. ABDÜLHAMİD'İN TÜRBESİNİ ZİYARET ETTİ

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Türkiye'nin 4'üncü sondaj gemisinin ismine ilham olan II. Abdülhamid'in türbesini ziyaret etti.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Türkiye'nin 4'üncü sondaj gemisinin ismine ilham olan II. Abdülhamid'in türbesini ziyaret etti.  Çemberlitaş'ta bulunan türbeye gelen Bakan Dönmez, restorasyonla ilgili yetkililerden bilgi aldı.

Ardından türbe içinde mezarı bulunan Osmanlı padişahları II. Mahmud, Abdülaziz ve II. Abdülhamid ile diğer Osmanlı hanedanı mensuplarını ziyaret eden Dönmez, dua etti.  Kur'an-ı Kerim tilavetinin de yapıldığı ziyaret sonrası Bakan Dönmez, açıklamalarda bulundu.

Sondaj gemisi filosunun son üyesi Abdülhamid Han'ı ilk görev yerine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile uğurlandığını anımsatan Dönmez, "Yörükler-1 lokasyonuna gönderdik. Şu anda hazırlık çalışmaları devam ediyor. Birkaç gün içinde inşallah sondaja başlayacak." dedi. Sondaj gemilerini ilk görev yerlerine uğurladıktan sonra isimlerine ilham olan padişahların türbelerini ziyaret ettiklerini belirten Bakan Dönmez, "Bugün de cennet mekan Sultan Abdülhamid Han Hazretlerinin türbesini ziyaret ettik. Ruhu şad, mekanı cennet olsun. Tarihte öyle şahsiyetler var ki hayattayken yaptıkları çok değerlendirilemiyor, anlaşılamıyor. Sultan Abdülhamid Han da bunlardan biri." değerlendirmelerde bulundu. Abdülhamid Han'ın yer altı kaynaklarının değerlendirilmesine ilişkin olarak da jeolojik haritaların çıkarılması için ciddi bir çaba sarf ettiğini vurgulayan Dönmez, "Bugün inşallah denizlerimizdeki keşifte onun da bir işareti olacak. Öyle görüyor ve değerlendiriyoruz. Bu vesile ile Abdülhamid Han Sondaj Gemisi'nde çalışan arkadaşlarımıza da muvaffakiyetler diliyorum. İnşallah çalışmanın sonunda bir keşif olursa milletimizle de paylaşmış olacağız." ifadelerini kullandı.

YÖRÜKLER-1'DE SONDAJ HAZIRLIKLARI Mersin Taşucu'nda, 9 Ağustos'ta, düzenlenen törende Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından Abdülhamid Han Sondaj Gemisi, Antalya açıklarındaki Yörükler-1 kuyusuna uğurlanmıştı.  10 Ağustos'ta belirtilen noktaya ulaşan gemi, sondaj için son hazırlıklarını tamamlıyor.

Diğer sondaj gemileri Fatih, Yavuz ve Kanuni de Karadeniz'de keşfedilen 540 milyar metreküplük gazı karaya çıkartma operasyonlarında mesai harcıyor.

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Bakan Dönmez'den II. Abdülhamid Han Türbesi'ne anlamlı ziyaret: Hayattayken yaptıkları çok anlaşılamıyor Bakan Dönmez'den II. Abdülhamid Han Türbesi'ne anlamlı ziyaret: Hayattayken yaptıkları çok anlaşılamıyor Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, AA Editör Masası'na konuk oldu: (4) Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, AA Editör Masası'na konuk oldu: (4)
Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel BAKAN DÖNMEZ II. ABDÜLHAMİD'İN TÜRBESİNİ ZİYARET ETTİ - Son Dakika

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