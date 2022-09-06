Bakan Dönmez: Umman ile doğal gaz ticareti için irtibata geçtik - Son Dakika
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Bakan Dönmez: Umman ile doğal gaz ticareti için irtibata geçtik

06.09.2022 13:10
Bakan Dönmez: Umman ile doğal gaz ticareti için irtibata geçtik

ENERJİ ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Umman ile doğal gaz ticareti konusunda irtibata geçtiklerini belirterek, "Onlar da olumlu yaklaşıyorlar.

ENERJİ ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Umman ile doğal gaz ticareti konusunda irtibata geçtiklerini belirterek, "Onlar da olumlu yaklaşıyorlar. Ticari şartlar uygun olunca harekete geçeceğiz" dedi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nin ardından gazetecilere açıklama yaptı. Doğal gaz ve elektrik faturalarında yapılan sübvansiyon uygulamasına değinen Bakan Dönmez, "Şu anda hükümetimiz doğal gazda yüzde 80, elektrikte ise birinci kademede yüzde 50 sübvansiyon yapıyor. Yılın başında ne ise aynı şekilde devam ediyor. Geçen yıl 100 milyar lira civarında bir sübvansiyon bedeli ortaya çıkmıştı. Bu sene bu rakam neredeyse ikiye katlanabilir. Küresel anlamda yaşanan fiyat artışlarından vatandaşımızın en az etkilenmesi için elimizden geleni yapıyoruz. Bildiğiniz gibi gaz fiyatları 20 kat artmıştı" diye konuştu.

ENERJİ DİPLOMASİSİ Enerji ticareti ile ilgili yoğun diplomasi yürütüldüğünü kaydeden Bakan Dönmez, "Ağustos ayının son günlerinde yoğun bir enerji diplomasisi yaptık. İlk olarak Körfez ülkelerinden Umman'a gittik. Burada uzunca bir aradan sonra doğal gaz ticareti konusunda irtibata geçtik. Onlar da olumlu yaklaşıyorlar. Ticari şartlar uygun olunca harekete geçeceğiz. Katar ile zaten geçmişten bu yana doğal gaz ticareti yapıyoruz. Rusya ile Ukrayna arasında yaşanan kriz sonrası Avrupa, Rusya'dan doğal gaz almayı azalttığı, Rusya'nın da gazı kestiği için tüm dünyada doğal gaz, aranan bir ürün halinde. Fiyatlar da anormal bir şekilde artıyor. Katar ve Umman bizim dost ve kardeş ülkelerimiz. Görüşmeler devam ediyor. İnşallah olumlu bir sonuç alırız. Bunun dışında Endonezya'da G20 Enerji Bakanları Toplantısı'na katıldık. Burada da küresel anlamda enerji sektöründe yaşanan gelişmeleri değerlendirdik. Aynı zamanda birçok ülke ile ikili görüşme yapma fırsatı da bulduk. Endonezya'dan da Malezya'ya geçtik. Orada da Petronas şirketinin başkanı Mohd Bakke Saleh ile bir görüşme gerçekleştirdik. Bu görüşme gerçekten çok önemliydi. İki ülke arasında iş birliğini artırma yönünde ortak kararlar aldık. Cumhurbaşkanı'mız da açıklamıştı. Kardeş ülke Malezya ile hidrokarbon aramaları başta olmak üzere enerji alanında birlikteliğimizi daha güçlü bir şekilde ortaya koyacağız" dedi.'AKKUYU'DA GECİKMEYE TAHAMMÜLÜMÜZ YOK'Bakan Dönmez, Akkuyu'da yapılacak nükleer enerji santrali ile ilgili, "Akkuyu ile ilgili görüşmeler devam ediyor. Hem Rusya hem de Türkiye tarafından bu işi koordine etmek üzere bir heyet oluşturduk. İlk görüşmelerini yaptılar, şimdi ikinci görüşmelerini yapacaklar. Sayın Cumhurbaşkanı'mız da süreci yakın takip ediyor. Henüz bir uzlaşma yok ama biz her iki tarafa da daha yapıcı, daha sağduyulu davranmaları gerektiğini ve proje takviminin gecikmeye tahammülünün olmadığına da hatırlattık" diye konuştu.

Bor ile ilgili Türkiye'nin elindeki en önemli madenlerden olduğu açıklamasında bulunan Dönmez, "Bu kapsamda boru katma değerli ihraç etmek için son zamanlarda canla başla çalışıyoruz. İnşallah bu anlamda en önemli adımlardan birini de 17 Eylül'de atacağız. Balıkesir'in Bandırma ilçesinde Ferro Bor tesisimizin temelini atacağız. Kısa süre içinde faaliyete geçirip ülkemize, ekonomimize hizmet etmesi için çabalayacağız" dedi.


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Kaynak: DHA

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