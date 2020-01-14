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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "VAP ile 2009'dan günümüze kadar toplam 229 projeye...
6 saat önce
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "VAP ile 2009'dan günümüze kadar toplam 229 projeye 25 milyon TL destek ödemesi yaptık. Desteklenen projelerin toplam yatırım tutarı 103,5 milyon TL olarak gerçekleşti.
Haber Yayın Tarihi: 14.01.2020 11:08 Kaynak: İHA
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "VAP ile 2009'dan günümüze kadar toplam 229 projeye 25 milyon TL destek ödemesi yaptık. Desteklenen projelerin toplam yatırım tutarı 103,5 milyon TL olarak gerçekleşti. Toplamda yıllık 89 milyon TL tasarruf sağladık" dedi. - ANKARA
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