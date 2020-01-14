Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "VAP ile 2009'dan günümüze kadar toplam 229 projeye... - Son Dakika
Son Dakika Güncel Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, 'VAP ile 2009'dan günümüze kadar toplam 229 projeye... - Son Dakika

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "VAP ile 2009'dan günümüze kadar toplam 229 projeye...

6 saat önce

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "VAP ile 2009'dan günümüze kadar toplam 229 projeye 25 milyon TL destek ödemesi yaptık. Desteklenen projelerin toplam yatırım tutarı 103,5 milyon TL olarak gerçekleşti.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez,

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "VAP ile 2009'dan günümüze kadar toplam 229 projeye 25 milyon TL destek ödemesi yaptık. Desteklenen projelerin toplam yatırım tutarı 103,5 milyon TL olarak gerçekleşti. Toplamda yıllık 89 milyon TL tasarruf sağladık" dedi. - ANKARA

Fatih Dönmez, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.01.2020 11:08 Kaynak: İHA
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