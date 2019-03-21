Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: "Yeni Keşif Yapılan Bir Diğer Kuyumuz da...
20 dakika önce
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: "Yeni keşif yapılan bir diğer kuyumuz da Diyarbakır'daki 'Hançerli-5' kuyusu. Hançerli'de yeni açılan kuyumuz ile mevcut günlük üretimimizi 9 kat artırarak, 910 varilin üzerine çıkardık.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez
: "Yeni keşif yapılan bir diğer kuyumuz da Diyarbakır
'daki 'Hançerli-5' kuyusu. Hançerli'de yeni açılan kuyumuz ile mevcut günlük üretimimizi 9 kat artırarak, 910 varilin üzerine çıkardık. Yüksek kalitede petrole sahip sahamız yaklaşık 6 milyon varil yerinde rezerv kapasitesiyle ülke ekonomisi için önemli bir kaynak olacak."
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Haber Yayın Tarihi : 21.03.2019 03:36 Kaynak: AA
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