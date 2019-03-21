Son Dakika Haberleri: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: "Yeni Keşif Yapılan Bir Diğer Kuyumuz da...

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: "Yeni Keşif Yapılan Bir Diğer Kuyumuz da...

20 dakika önce

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: "Yeni keşif yapılan bir diğer kuyumuz da Diyarbakır'daki 'Hançerli-5' kuyusu. Hançerli'de yeni açılan kuyumuz ile mevcut günlük üretimimizi 9 kat artırarak, 910 varilin üzerine çıkardık.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez:
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: "Yeni keşif yapılan bir diğer kuyumuz da Diyarbakır'daki 'Hançerli-5' kuyusu. Hançerli'de yeni açılan kuyumuz ile mevcut günlük üretimimizi 9 kat artırarak, 910 varilin üzerine çıkardık. Yüksek kalitede petrole sahip sahamız yaklaşık 6 milyon varil yerinde rezerv kapasitesiyle ülke ekonomisi için önemli bir kaynak olacak."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.03.2019 03:36 Kaynak: AA

Diyarbakır, Fatih Dönmez, Güncel
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