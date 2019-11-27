Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: "Yıl sonunda toplam 40 yerleşim yerine doğal gaz arzını tamamlamış olacağız. Gelecek 3 yıldaki hedefimiz yaklaşık 100 yerleşim yerini daha doğal gazla buluşturmak."