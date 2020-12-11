Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı 53 verimlilik artırma projesine destek verecek - Son Dakika

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı 53 verimlilik artırma projesine destek verecek

11.12.2020 12:19
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı 53 verimlilik artırma projesine destek verecek, System.String[]

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, verimliliği artırıcı 53 projeyi destekleyeceğini duyurdu.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, verimliliği artırıcı 53 projeyi destekleyeceğini duyurdu.

Bakanlığın internet sitesinden yapılan duyuruya göre, 2020 başvurularından desteklenmesi uygun görülen verimlilik artırıcı projeler belli oldu.

Bu kapsamda, motorlarda verimlilik artırma, yüksek verimli soğutma grubu uygulaması, aydınlatmada LED dönüşümü ve soğutma kule fanlarında verimlilik artırma projelerinin aralarında bulunduğu 53 projeye destek verilecek.

kaynaklar, Enerji, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı 53 verimlilik artırma projesine destek verecek - Son Dakika Ekonomi


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