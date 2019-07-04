Son Dakika Haberleri: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Bakan Yardımcısı Bayraktar: "Nükleere arkanızı dönme şansınız...
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Bakan Yardımcısı Bayraktar: "Nükleere arkanızı dönme şansınız...

1 saat önce

- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Bakan Yardımcısı Alparslan Bayraktar'ın konuşması ANKARA - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Bakan Yardımcısı Alparslan Bayraktar, STM ThinkTech "Enerji Güvenliği: Fırsatlar ve Tehditler Paneli"nde soruları cevapladı.

- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Bakan Yardımcısı Alparslan Bayraktar'ın konuşması ANKARA - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Bakan Yardımcısı Alparslan Bayraktar, STM ThinkTech "Enerji Güvenliği: Fırsatlar ve Tehditler Paneli"nde soruları cevapladı.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Bakan Yardımcısı Bayraktar: Nükleere arkanızı dönme şansınız...
Haber Yayın Tarihi : 04.07.2019 01:35 Kaynak: AA
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