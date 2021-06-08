Üye Girişi
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'ndan Castrol'e ödül - Son Dakika

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'ndan Castrol'e ödül

08.06.2021 13:27
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'ndan Castrol'e ödül, System.String[]

Castrol, karbon-nötr motor yağı ürünleri ile 7 Haziran'da, 4'üncü Türkiye Enerji ve Doğal Kaynaklar Zirvesi'nde gerçekleşen 'Enerjimiz Geleceğimiz Ödülleri'nde sürdürülebilirlik alanındaki çalışmalarıyla ödüllendirildi.

Castrol, karbon-nötr motor yağı ürünleri ile 7 Haziran'da, 4'üncü Türkiye Enerji ve Doğal Kaynaklar Zirvesi'nde gerçekleşen 'Enerjimiz Geleceğimiz Ödülleri'nde sürdürülebilirlik alanındaki çalışmalarıyla ödüllendirildi.

Ana temasını 'Sürdürülebilir Enerji' konusunun oluşturduğu ve bu yıl 2'ncisi düzenlenen Enerjimiz Geleceğimiz Ödülleri'ne, 2014 yılından bu yana portföyündeki 'Dünyanın ilk karbon-nötr motor yağı' olduğu belirtilen ürünleri ile katılan Castrol, bu alandaki çalışmalarıyla ödüllendirildi. Verilen bilgiye göre, enerji şirketlerinin, son üç yıl içinde gerçekleştirdikleri sürdürülebilirlik temalı projeler ile katıldıkları ödül programında başvurular; etki alanı, sağladığı fayda ve geleceğe yönelik yansımaları açısından değerlendirildi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı yetkililerinden oluşan bir jüri tarafından değerlendirilmeye alınan projeler; iklim değişikliği ve çevre, sürdürülebilir finansman, dijitalleşme ve yenilikçilik, enerji verimliliği, yatırım ve toplumsal fayda alanlarında yarıştı.

"Düşük karbonlu bir geleceğe ve sürdürülebilirliğe odaklandığımız bir dönemde bu ödül büyük önem taşıyor"

Ödül töreninde ödülü Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in elinden alan bp Türkiye Ülke Başkanı Tümkan Işıltan, bp'nin teknolojiye dayalı yenilikçi yaklaşımını madeni yağ alanında ortaya koyan markanın, sürdürülebilirlik faaliyetlerinin gelecek için önemine işaret ederek, "Düşük karbonlu bir geleceğe ve sürdürülebilirliğe odaklandığımız bir dönemde bu ödül büyük önem taşıyor. Çalışmalarımızı ödüllendirerek, sürdürülebilir enerji alanındaki değişimi teşvik eden Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'na teşekkürlerimi sunuyorum. Tüm operasyonlarımızda düşük karbonlu faaliyetlere yapılan yatırımları artırdığımız ve emisyon azaltımı hedefimize doğru hızlı adımlarla ilerlediğimiz bu süreçte markamızın 'Dünyanın ilk karbon nötr motor yağı' ürünleri ile aldığımız ödül, vizyonumuzu ortaya koymak adına çok önemli bir örnek teşkil ediyor. Enerjiden ulaşıma, tekstilden otomotive kadar birçok farklı sektörün karbon ayak izini azaltmak için geniş kapsamlı önlemler aldığını biliyoruz ve biz de üzerimize düşen görevi yenilikçi teknolojimizden faydalanarak gezegenimizin karbon yükünü azaltarak gerçekleştiriyoruz. Markamızın çevreye duyarlı ürünleri ile sürdürülebilir bir geleceği mümkün kılmak adına çalışmalarımızı sürdüreceğiz" dedi.

"Sürdürülebilirlik adına attığımız adımlarla madeni yağ sektörüne öncülük etmek, aldığımız ödüller kadar değerli"

Castrol Türkiye, Ukrayna ve Orta Asya Direktörü Ayhan Köksal, konu ile ilgili şöyle konuştu: "Şirket olarak, 'Dünyanın ilk karbon nötr motor yağı' Castrol Professional Serisi'ni 2014 yılında madeni yağ pazarına sunduğumuzda, sektörde milyonlarca müşterisine karbon emisyonlarını dengeleme fırsatı sunan ilk marka olmuştuk. Bugün aldığımız ödül ile sürdürülebilirlik alanında, sektöre öncülük etmenin ve bunun da ödüllendirilmesinin haklı gururunu yaşıyoruz. Sürdürülebilirlik adına attığımız adımlarla madeni yağ sektörüne öncülük etmek, aldığımız ödüller kadar değerli. Sürece katkı sağlayan tüm çalışma arkadaşlarımı bu ödülden dolayı gönülden tebrik ediyorum" dedi.

Dünya Sürdürülebilir Kalkınma İş Konseyi'nden tescilli

Verilen bilgiye göre markanın, Türkiye'deki tüketicilerin de kullanımına sunduğu karbon-nötr madeni yağları, her 1 litre madeni yağ kullanımına karşılık yaklaşık 2 kilogram karbondioksiti dengeleyerek karbon ayak izini nötr hale getiriyor. Castrol ürünlerinin karbon ayak izi, Dünya Sürdürülebilir Kalkınma İş Konseyi tarafından geliştirilen Sera Gazı Protokolü'ne göre değerlendirilerek ürünlerin tamamı, bir ürün yaşam döngüsünde karbon ayak izinin ölçülmesi ve yönetilmesini sağlayan BSI PAS2060 standardına göre karbon nötr olarak sertifikalandırılıyor.

Düşük karbonlu bir gelecek için; 2014 yılında araç üreticileri ile ortak vizyon paylaşılarak yetkili servislere özel sunulan 'Dünyanın ilk karbon nötr motor yağı' sertifikalı markanın Professional serisiyle ilk karbon nötr madeni yağ portföyü oluşturulmaya başlandı. 2017 itibarıyla bu portföye 'Dünyanın ilk karbon nötr ağır vasıta motor yağı' markası olduğu belirtilen Castrol VECTON ve sonrasında endüstriyel madeni yağlar grubundan tam sentetik dişli yağı Castrol OPTIGEAR katıldı.

Projenin başlangıcından bu yana, toplamda 127 bin ton karbondioksit nötrlendi. Bu miktar, her yıl ortalama 25 bin ton karbondioksitin nötrlenmesi anlamına geliyor.

Markanın projesi ile her yıl dengelenen karbondioksit miktarı yaklaşık 4.2 milyon kozalaklı ağacın absorbe ettiği karbondioksit miktarına veya benzer bir hesaplama ile 320 bin metrekare yağmur ormanının absorbe ettiği karbondioksit miktarına eşittir. - İSTANBUL

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'ndan Castrol'e ödül

Türkiye, Karbon, Enerji, Nötr, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'ndan Castrol'e ödül - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR
500

Son Dakika

Çılgın turist Beyrut'ta hayatını kaybetti! 36 metre yükseklikten atlamıştı 18:22 Çılgın turist Beyrut'ta hayatını kaybetti! 36 metre yükseklikten atlamıştı Manken Noella Nance, yıllar sonra ortaya çıktı! Notları düşük olduğu için Boğaziçi'nden atılmıştı 18:06 Manken Noella Nance, yıllar sonra ortaya çıktı! Notları düşük olduğu için Boğaziçi'nden atılmıştı Nişantaşı'nda başörtülü akademisyene 17:39 Nişantaşı'nda başörtülü akademisyene "Burada sizin gibileri istemiyoruz" diyerek saldırdı
Marmaris'e demir atan 18 katlı dev gemi personel alımı yapacak 17:17 Marmaris'e demir atan 18 katlı dev gemi personel alımı yapacak FETÖ fotoğrafı ile suçlanan Emre Belözoğlu aklandı! Ümit Özat'ın iddiası yanlış çıktı 17:09 FETÖ fotoğrafı ile suçlanan Emre Belözoğlu aklandı! Ümit Özat'ın iddiası yanlış çıktı Altının kilogramı 523 bin 500 liraya geriledi 16:47 Altının kilogramı 523 bin 500 liraya geriledi
Fransa Cumhurbaşkanı Macron, seçim kampanyası için gitti, tokatlandı 16:24 Fransa Cumhurbaşkanı Macron, seçim kampanyası için gitti, tokatlandı Müsilaj'ın su altındaki etkisi görüntülendi! Dalış eğitmeni: Aşağıda büyük bir felaket yaşanıyor 15:48 Müsilaj'ın su altındaki etkisi görüntülendi! Dalış eğitmeni: Aşağıda büyük bir felaket yaşanıyor

Son Dakika Haberleri
18:22 Çılgın turist Beyrut'ta hayatını kaybetti! 36 metre yükseklikten atlamıştı
18:18 Erol Bulut'un eski öğrencileri transfer oluyor! Cisse ve Thiam Gaziantep'e gidiyor
18:06 Manken Noella Nance, yıllar sonra ortaya çıktı! Notları düşük olduğu için Boğaziçi'nden atılmıştı
17:45 Bodrum sahilleri normalleşmenin ardından doldu taştı
17:40 Güvenlik görevlisi doktor kılığına girip ameliyat yaptı! Pakistan'lı yaşlı kadın hayatını kaybetti
17:36 Mehmet Topal, Başakşehir'den ayrıldı
17:35 Bülent Ersoy'un çanta operasyonu! Türkiye'de bulamadığı iki lüks çanta için yurt dışına arkadaşını gönderdi
17:27 "Bosna Kasabı" olarak bilinen Mladic'in ömür boyu hapsi onandı
17:12 Son Dakika: Fahrettin Koca illere göre haftalık 100 bin kişide görülen vaka sayısını açıkladı
17:09 FETÖ fotoğrafı ile suçlanan Emre Belözoğlu aklandı! Ümit Özat'ın iddiası yanlış çıktı
İtalya kaptanı Florenzi, basın toplantısında Burak Yılmaz'dan başka bir şey konuşmadı İtalya kaptanı Florenzi, basın toplantısında Burak Yılmaz'dan başka bir şey konuşmadı         
18:30
Erol Bulut'un eski öğrencileri transfer oluyor! Cisse ve Thiam Gaziantep'e gidiyor Erol Bulut'un eski öğrencileri transfer oluyor! Cisse ve Thiam Gaziantep'e gidiyor         
18:19
Güvenlik görevlisi doktor kılığına girip ameliyat yaptı! Pakistan'lı yaşlı kadın hayatını kaybetti Güvenlik görevlisi doktor kılığına girip ameliyat yaptı! Pakistan'lı yaşlı kadın hayatını kaybetti         
17:40
Mehmet Topal, Başakşehir'den ayrıldı Mehmet Topal, Başakşehir'den ayrıldı         
17:37
Son Dakika: Fahrettin Koca illere göre haftalık 100 bin kişide görülen vaka sayısını açıkladı Son Dakika: Fahrettin Koca illere göre haftalık 100 bin kişide görülen vaka sayısını açıkladı         
17:12
Hande Erçel'e Hande Erçel'e "Bazlama surat" diyen fenomen tazminat ödeyecek         
17:02
Süleyman Soylu'nun şirketi Engin Sigorta, Özgür Özel ve Sedat Peker'in iddialarını yalanladı Süleyman Soylu'nun şirketi Engin Sigorta, Özgür Özel ve Sedat Peker'in iddialarını yalanladı         
16:29
Baba, evladının cenazesini boynundaki kolye ve ayakkabıdan teşhis etti Baba, evladının cenazesini boynundaki kolye ve ayakkabıdan teşhis etti         
16:03
Eşini öldürüp, cesedini halıya sarmıştı! Müebbet yedikten sonraki son sözü, Eşini öldürüp, cesedini halıya sarmıştı! Müebbet yedikten sonraki son sözü, "Asıl ben öldüm" oldu         
15:32
Marmara'daki müsilaj'da son durum! Temizlik 7 ilde eş zamanlı olarak başladı Marmara'daki müsilaj'da son durum! Temizlik 7 ilde eş zamanlı olarak başladı         
15:31
Merve Boluğur olay yaratacak sözleriyle yine gündemde: Egzozu bozuk kamyon gibiyim Merve Boluğur olay yaratacak sözleriyle yine gündemde: Egzozu bozuk kamyon gibiyim         
15:15
Türk mafya lideri, uluslararası organize suç örgütünü yanlışlıkla çökertti Türk mafya lideri, uluslararası organize suç örgütünü yanlışlıkla çökertti         
14:55
Megan Fox'un uğruna evliliğini bitirdiği aşkı, ünlü yıldızı sırtında taşıdı Megan Fox'un uğruna evliliğini bitirdiği aşkı, ünlü yıldızı sırtında taşıdı         
14:10
ATM'deki açığı fark ettiler, 625 bin liralık vurgun yaptılar ATM'deki açığı fark ettiler, 625 bin liralık vurgun yaptılar         
13:21
Dede mesleğini modern tesiste sürdürüyorlar! Gül yağının litresini 42 bin liradan ihraç ediyorlar Dede mesleğini modern tesiste sürdürüyorlar! Gül yağının litresini 42 bin liradan ihraç ediyorlar         
13:16
20 yaşındaki genç kız Galata Kulesi'nden atlamıştı! İntihar görüntüleri ortaya çıktı 20 yaşındaki genç kız Galata Kulesi'nden atlamıştı! İntihar görüntüleri ortaya çıktı         
11:08
Kamyonet, 42 yıldır garajda! Bir kere bile dışarı çıkartılmadı Kamyonet, 42 yıldır garajda! Bir kere bile dışarı çıkartılmadı         
10:05
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.06.2021 18:35:59. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'ndan Castrol'e ödül - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement