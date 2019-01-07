Son Dakika Haberleri: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'ndan Enerji Verimliliği Kamu Spotu

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'ndan Enerji Verimliliği Kamu Spotu

24 dakika önce

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'ndan enerji verimliliği kamu spotuANKARA - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından, enerji verimliliğine dikkat çekmek için "Tercihini verimlilikten yana kullan hem sen kazan hem Türkiye kazansın," sloganıyla kamu spotu hazırlandı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'ndan enerji verimliliği kamu spotu

ANKARA - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından, enerji verimliliğine dikkat çekmek için "Tercihini verimlilikten yana kullan hem sen kazan hem Türkiye kazansın," sloganıyla kamu spotu hazırlandı.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, enerji verimliliğine dikkat çekmek için Enerji tüketiminde verimlik ve tasarruf sağlamanın ip uçlarını kamu spotuyla anlattı. Çocuklarda enerji verimliliği hakkında bilinç oluşturma, yetişkinlerde ise farkındalık yaratma amacıyla diğer kamu spotlarından farklı olarak 3D animasyonların da kullanıldığı kamu spotunda çok basit önlemlerle yılda 700 liraya kadar enerji tasarrufun sağlanacağı anlatılıyor. Spot, esprili bir dille enerji verimliliğini sağlamak için mucit olmaya gerek olmadığını ve bina yalıtımı, aydınlatma ve tüm ev aletlerinde verimli ekipman dönüşümüyle faturalarda bir yılda yüzde 28'e kadar tasarruf edebileceğinin altını çiziyor. Spot bunların yanında kullanılmayan elektronik eşyaları prizden çıkarmak, ortam sıcaklığını 21 dereceye düşürmek ve fazladan yanan ışıkları söndürmek gibi önlemlerle yılda 700 liraya kadar tasarruf sağlayabileceğini vurguluyor.
Sloganı, "Tercihini verimlilikten yana kullan hem sen kazan hem Türkiye kazansın," olan spot hafta boyunca ülkede enerji verimliliğine dikkat çekecek.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 05:07 Kaynak: İHA

Ekonomi
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