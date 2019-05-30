Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın düzenlediği YEKA ihalesi başladı
1 saat önce
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, rüzgar enerjisine dayalı Yenilebilir Enerji Kaynak Alanlar (YEKA) ve bağlantı kapasitelerinin tahsisine ilişkin ihaleye, Enercon Rüzgar Enerji Santrali Kurulum Hiz. LTD. ŞTİ.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, rüzgar enerjisine dayalı Yenilebilir Enerji Kaynak Alanlar (YEKA) ve bağlantı kapasitelerinin tahsisine ilişkin ihaleye, Enercon Rüzgar Enerji Santrali Kurulum Hiz. LTD. ŞTİ., Enerjisa Üretim Santralleri A.Ş., Eze İnşaat A.Ş., İklim Elektrik Yatırım Sanayi ve Ticaret A.Ş. katıldı.
Haber Yayın Tarihi : 30.05.2019 11:08 Kaynak: İHA
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nda yapılan ihalenin komisyon başkanlığını Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Abdullah Tancan yönetiyor. Gerçekleştirilen ilk ihalede Aydın bağlantı bölgesinde 4,56 dolar/cent'le en düşük teklifi veren Enerjisa Üretim Santralleri A.Ş. kazandı. - ANKARA
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