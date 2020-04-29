Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, petrol sektörüne yönelik tedbirleri açıkladı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, koronavirüs salgını nedeniyle petrol arama ve üretim sektörüne yönelik tedbirler alındığını bildirdi.

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