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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, petrol sektörüne yönelik tedbirleri açıkladı
12 dakika önce
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, koronavirüs salgını nedeniyle petrol arama ve üretim sektörüne yönelik tedbirler alındığını bildirdi.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, koronavirüs salgını nedeniyle petrol arama ve üretim sektörüne yönelik tedbirler alındığını bildirdi.
Haber Yayın Tarihi: 29.04.2020 01:57
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