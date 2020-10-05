Son dakika haberi | 'Yavuz Sondaj Gemisi, Selçuklu-1 kuyusunda başladığı çalışmalarını tamamladı'
Son dakika gündem haberi... ENERJİ ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nca, Yavuz Sondaj Gemisi'nin Selçuklu- 1 kuyusunda başladığı çalışmalarını tamamlayarak, bir sonraki görevine hazırlık, bakım ve ikmal işlemleri için Taşucu Limanı'na döndüğü açıklandı.
ENERJİ ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nca, Yavuz Sondaj Gemisi'nin Selçuklu- 1 kuyusunda başladığı çalışmalarını tamamlayarak, bir sonraki görevine hazırlık, bakım ve ikmal işlemleri için Taşucu Limanı'na döndüğü açıklandı.
Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Yavuz Sondaj Gemisi, 24 Nisan'da Selçuklu-1 kuyusunda başladığı çalışmalarını tamamlayarak, bir sonraki görevine hazırlık, bakım ve ikmal işlemleri için Taşucu Limanı'na döndü. Liman'daki hazırlık faaliyetlerinin ardından, Yavuz yeni lokasyonda sondaj faaliyetine devam edecek" denildi.
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