Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığınca düzenlenen, Rüzgar Enerjisi Yenilenebilir Enerji Kaynak...
1 saat önce
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığınca düzenlenen, Rüzgar Enerjisi Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları (YEKA) - 2 yarışmasında, Muğla bağlantı bölgesinin 250 megavatlık ihalesinde kilovatsaat başına en düşük teklifi 4,00 dolar/cent ile Enercon Rüzgar Enerji Santrali Kurulum Hizmetleri Ltd. Şti.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığınca düzenlenen, Rüzgar Enerjisi Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları (YEKA) - 2 yarışmasında, Muğla bağlantı bölgesinin 250 megavatlık ihalesinde kilovatsaat başına en düşük teklifi 4,00 dolar/cent ile Enercon Rüzgar Enerji Santrali Kurulum Hizmetleri Ltd. Şti. verdi
Haber Yayın Tarihi : 30.05.2019 11:22 Kaynak: AA
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