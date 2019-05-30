Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığınca düzenlenen Rüzgar YEKA-2 kapsamında Balıkesir bölgesinin 250...
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığınca düzenlenen Rüzgar YEKA-2 kapsamında Balıkesir bölgesinin 250 megavatlık ihalesinde kilovatsaat başına en düşük teklifi 3,53 dolar-cent ile Enercon Rüzgar Enerji Santrali Kurulum Hizmetleri Ltd. Şti verdi.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığınca düzenlenen Rüzgar YEKA-2 kapsamında Balıkesir bölgesinin 250 megavatlık ihalesinde kilovatsaat başına en düşük teklifi 3,53 dolar-cent ile Enercon Rüzgar Enerji Santrali Kurulum Hizmetleri Ltd. Şti verdi
Haber Yayın Tarihi : 30.05.2019 12:11 Kaynak: AA
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