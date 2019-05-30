Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığınca düzenlenen Rüzgar YEKA-2 kapsamındaki Çanakkale bölgesinin...

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığınca düzenlenen Rüzgar YEKA-2 kapsamındaki Çanakkale bölgesinin 250 megavatlık ihalesinde kilovatsaat başına en düşük teklifi 3,67 dolar-cent ile Enerjisa Üretim Santralleri AŞ verdi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığınca düzenlenen Rüzgar YEKA-2 kapsamındaki Çanakkale bölgesinin 250 megavatlık ihalesinde kilovatsaat başına en düşük teklifi 3,67 dolar-cent ile Enerjisa Üretim Santralleri AŞ verdi

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

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