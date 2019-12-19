Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından enerji kimlik belgesi açıklaması - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından enerji kimlik belgesi açıklaması - Son Dakika Ekonomi

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından enerji kimlik belgesi açıklaması

6 saat önce

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, 1 Ocak 2020 itibarıyla binalar veya bağımsız bölümlere ilişkin alım, satım ve kiralama işlemlerinde enerji kimlik belgesi düzenlenme şartının aranacağını bildirdi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından enerji kimlik belgesi açıklaması, System.String[]

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, 1 Ocak 2020 itibarıyla binalar veya bağımsız bölümlere ilişkin alım, satım ve kiralama işlemlerinde enerji kimlik belgesi düzenlenme şartının aranacağını bildirdi.

Bakanlığın internet sitesinden yapılan açıklamada, "Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliği"ndeki enerji kimlik belgesi uygulamasına ilişkin detaylara yer verildi.

Açıklamada, "1 Ocak 2020 itibarıyla binalar veya bağımsız bölümlere ilişkin alım, satım ve kiraya verme ile ilgili iş ve işlemlerde enerji kimlik belgesi düzenlenmiş olması şartı aranacaktır. Binanın veya bağımsız bölümün satılması veya kiraya verilmesi safhasında, mal sahibi enerji kimlik belgesinin bir suretini alıcıya veya kiracıya verir." ifadesi kullanıldı.

Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.12.2019 12:42 Kaynak: AA
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