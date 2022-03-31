Son dakika haberi! Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından enerji verimliliğine ilişkin kamu spotu - Son Dakika
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Son dakika haberi! Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından enerji verimliliğine ilişkin kamu spotu

31.03.2022 09:27

Edinilen son dakika haberine göre Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, yayınladığı kamu spotu ile enerji verimliliğine vurgu yaptı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, yayınladığı kamu spotu ile enerji verimliliğine vurgu yaptı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının resmi sosyal medya hesabı üzerinden "Ritme Katıl" başlığıyla yapılan paylaşımda, "Verimliliğin sesini takip et. Bir hareketlinle sen de bu ritme katıl" ifadelerinin yer aldığı bir kamu spotu yer aldı. Görüntülerde kullanılmayan elektronik cihazların prizden çıkarılması, beyaz eşya ve diğer ev aletlerinde üzerinde en yüksek enerji verimliliğine sahip "A+++" ibaresi yer alan eşyaların kullanılmasına vurgu yapıldı.

(Mustafa Cenik/İHA)

Son dakika haberi! Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından enerji verimliliğine ilişkin kamu spotu
Son dakika haberi! Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından enerji verimliliğine ilişkin kamu spotu
Son dakika haberi! Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından enerji verimliliğine ilişkin kamu spotu

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Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi! Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından enerji verimliliğine ilişkin kamu spotu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberi! Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından enerji verimliliğine ilişkin kamu spotu - Son Dakika
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