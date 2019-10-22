Son Dakika Haberleri: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından Somalı madenciler için "yol haritası"
Son Dakika Ekonomi Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından Somalı madenciler için 'yol haritası'

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından Somalı madenciler için "yol haritası"

48 dakika önce

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Şeref Kalaycı, Manisa'nın Soma ilçesinden Ankara'ya gelen maden işçilerinin sorunlarının çözüleceğini belirterek "İşçi kardeşlerimizin bir kuruşu dahi zayi olmayacak.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından Somalı madenciler için

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Şeref Kalaycı, Manisa'nın Soma ilçesinden Ankara'ya gelen maden işçilerinin sorunlarının çözüleceğini belirterek "İşçi kardeşlerimizin bir kuruşu dahi zayi olmayacak. 31 Aralık'a kadar dilekçeyle başvuran işçilerin ücretleri 2020'nin ilk altı ayında faiziyle beraber ödenecek." dedi.

Manisa'nın Soma ilçesinden Ankara'ya gelen maden işçileri Kalaycı'yı makamında ziyaret etti. Kalaycı, ziyaretteki konuşmasında, madencilerin sorunlarına ilişkin bir yol haritası belirlediklerine işaret ederek "İşçi kardeşlerimizin bir kuruşu dahi zayi olmayacak. 2014'teki elim kazadan sonra kıdem ve ihbar tazminatıyla ilgili çalışmaları değerlendirdik. İki tür sözleşme vardı bu başlık altında. Kazanın olduğu Eynez Ocağı'nda hizmet sözleşmesiyle çalışan işçilerimizin kıdem ve ihbar tazminatları sorununu büyük ölçüde çözeceğimizi düşünüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

İşçilerin 31 Aralık'a kadar dilekçeyle başvurmaları durumunda ücretlerinin 2020'nin ilk altı ayında faiziyle beraber ödeneceğini vurgulayan Kalaycı, şunları kaydetti:

"Eynez'den çıkarılarak başka maden ocaklarında çalıştırılanlar var. Onların da Eynez'de çalıştıkları kısmı değerlendireceğiz. Bu arkadaşlarımızın da dilekçeyle 31 Aralık'a kadar Türkiye Kömür İşletmelerine (TKİ) başvurmalarını istiyoruz. Büyük ölçüde sorunun çözüleceğini ümit ediyorum. Bu eylemlerini tamamlamaları gerekiyor, düşüncesindeyiz. Rödovans sözleşmesiyle çalışan işçi kardeşlerimizle ilgili daha önce mahkemeye başvurulmuş ve mahkeme TKİ'yi değil, çalıştıkları firmayı sorumlu tutmuş. Bu işçiler de haklarını almak istiyorsa öncelikle firmayı muhatap almalı. Bu konuda bizim yapabileceğimiz bir şey görünmüyor. Bu çerçevede sorunu çözebileceğimizi diliyorum. Eyleminizi neticelendirmenizi istiyoruz, biz gerekeni yapacağız."

Manisa, Ankara, İşçi, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 22.10.2019 03:48 Kaynak: AA
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