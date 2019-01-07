Son Dakika Haberleri: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından Verimlilik İçin Kamu Spotu

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından Verimlilik İçin Kamu Spotu

1 saat önce

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığınca, "Tercihini verimlilikten yana kullan hem sen kazan hem Türkiye kazansın" sloganıyla hazırlatılan kamu spotunda, alınacak birtakım önlemlerle enerjide yıllık 700 liraya kadar tasarruf sağlanabileceği belirtildi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından Verimlilik İçin Kamu Spotu, System.String[]
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığınca, "Tercihini verimlilikten yana kullan hem sen kazan hem Türkiye kazansın" sloganıyla hazırlatılan kamu spotunda, alınacak birtakım önlemlerle enerjide yıllık 700 liraya kadar tasarruf sağlanabileceği belirtildi.

Bakanlık, enerji tüketiminde verimlilik ve tasarruf sağlamaya ilişkin ip uçlarını, yayınladığı kamu spotuyla duyurdu.

Çocuklarda enerji verimliliği hakkında bilinç oluşturma, yetişkinlerde ise farkındalık yaratma amacıyla diğer kamu spotlarından farklı olarak 3D animasyonlar da kullanıldı.

Söz konusu spotta, bina yalıtımı, aydınlatma ve tüm ev aletlerinde verimli ekipman dönüşümüyle faturalarda bir yılda yüzde 28'e kadar tasarruf sağlanabileceği vurgulandı.

Kullanılmayan elektronik eşyaların prizden çıkarılması gerektiği belirtilen kamu spotunda, ortam sıcaklığını 21 dereceye düşürmek ve fazladan yanan ışıkları söndürmek gibi önlemlerle yılda 700 liraya yakın tasarruf edilebileceği belirtildi.

Sloganı, "Tercihini verimlilikten yana kullan hem sen kazan hem Türkiye kazansın" olan spot hafta boyunca ülkede enerji verimliliğine dikkati çekecek.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 04:17 Kaynak: AA

Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İçişleri Bakanlığından Asılsız Arama Uyarısı! 250 TL Cezası Var Bakan Kurum'dan Paralı Poşet Uygulaması Açıklaması: Proje Emine Erdoğan Hanımefendinin Himayesinde

Türkiye'nin Kanını Donduran Palu Ailesi İçin Aile Sosyal Politikalar Bakanlığı Devreye Girdi 6 Ay Süreyle 2 Bin Kişi Alınacağını Öğrenen, İŞKUR Binası Önüne Koştu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.1.2019 17:52:05. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından Verimlilik İçin Kamu Spotu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]